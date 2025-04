La ANMAT ordenó retirar del mercado un conocido medicamento para la tiroides

La medida fue informada luego de que la empresa Química Montpellier SA, fabricante del producto, iniciará el retiro voluntario tras encontrar indicios de presencia de este aceite en cuatro lotes. La sustancia provendría de uno de los equipos de producción. Si bien es un compuesto de uso alimenticio, su inclusión en un medicamento no está autorizada y podría comprometer la calidad y seguridad del tratamiento. “Aunque no representa un riesgo inmediato grave, su presencia no es aceptable en un producto farmacéutico”, advirtieron desde la ANMAT.