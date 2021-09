L-Gante fue a votar, se equivocó de escuela y una multitud lo acompañó durante todo el recorrido

El músico L-Gante se ha convertido en un fenómeno popular que trasciende sectores sociales, campo o ciudad o cualquier otro tipo de división presente en la sociedad. Esto ha hecho que el cantante de cumbia pueda caminar tranquilo por la vía pública debido a que donde aparece, un aluvión de personas se amontona en torno a él.

Esto mismo fue lo que ocurrió cuando el artista se dispuso a ir a votar en las Elecciones2021: muchos se preocuparon por averiguar en qué escuela y en qué mesa debía sufragar el joven. El propio Elián Valenzuela creía que tenía que asistir al colegio donde había emitido su voto en otras elecciones, pero por los cambios que introdujo la pandemia tuvo que presentarse en otro colegio.

Así lo declaró en una entrevista en TN: “Siempre votaba en el barrio, a dos cuadras de mi casa; pero bueno, me cambiaron. Es un voto distinto porque ahora soy conocido y siempre alguna sorpresa me preparan los pibes. Es una sorpresa siempre la respuesta de la gente y lo tomo con mucha alegría”, aseguró al describir su nuevo presente colmado de fama.

“Ahora tengo más conciencia que cuando tenía 16 años. A esa edad no sabía a quién votar y no me interesaba. Ahora sí veo lo importante que es. No sé si están centrados para una elección. Yo estoy más consciente. Es diferente”, aseguró en un claro mensaje de concientización sobre la importancia de cumplir con el deber cívico.

Y así fue que al llegar al establecimiento donde debía sufragar, una multitud se agolpó en la calle para conseguir una foto con él. Debido al tumulto, la policía tuvo que intervenir y ordenar el caos que se había producido en plena vía pública debido a la llegada del artista y la sorpresa que produjo en el resto de los votantes.

Además, muchos aprovecharon la ocasión para pedirle selfies y así fue como se retrató con fanáticos mientras permanecía subido a un vehículo.

Pero más allá del revuelo popular, L-Gante admitió que en un futuro podría dedicarse a la política: “Podría ser. Me gustaría algún día darle uso a lo que hoy en día tengo. La comprensión de la gente del barrio que los de arriba no le prestan atención”, en dicha entrevista.