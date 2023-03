Francisco puso una fecha tentativa para su viaje a la Argentina pero pidió que no politicen su visita

Durante una entrevista, el Papa Francisco puntualizó que quiere viajar a la Argentina. Además, el Sumo Pontífice aclaró que su visita depende de la “coyuntura sociopolítica” y que “no sea usada ni para un lado ni para el otro” de la grieta.

Consultado por Infobae, sobre si después de las elecciones presidenciales de octubre se podría dar un viaje a la Argentina, Bergoglio respondió: “Podría pasar. Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quiero. Pero...”.

“Estaba planeado en diciembre de 2017. Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. ¿Pero qué sucedió? Que [Michelle] Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay”, remarcó el Papa sobre ese fallido retorno.

El Papa Francisco saluda desde la ventana de su oficina con vista a la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, Ciudad del Vaticano. EFE

Y continuó: “En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando [de] la coyuntura. No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad”.

Aun así, Francisco enumeró los factores que influirían en su decisión de arribar a su país natal. “Primero la voluntad que yo vaya. Creo que eso está. Segundo, la coyuntura sociopolítica. A veces la visita de un Papa puede ser usada, en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para otro”, detalló el Sumo Pontífice.

Durante el reportaje, Bergoglio admitió que extraña caminar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, dado que eso le permitía el “contacto continuo con la gente”. Luego, Francisco recordó su viejo recorrido cuando tenía que ir a una parroquia de Devoto.

“Cosas que me quedan muy grabadas y que me cambiaron a veces la actitud. Cuando tenía que tomar el colectivo que pasaba por la cárcel de Devoto, varias veces me sucedió esto: estaba en la cola y casi todas eran madres. Casi todas eran madres. Entonces pensaba siempre sobre la madre de un recluso, lo que siente esa mujer, lo que siente ese hijo. Y eso fomentó en mí una especial cercanía a los presos”, contó el Papa.

El papa Francisco, 10 años. Las tapas de los diarios argentinos (La Voz / Archivo)

En uno punto más distendido de la charla, Francisco confesó que no miró los partidos de la Selección Argentina en la semifinal y final del Mundial Qatar 2022: “No la vi. Estaba reunido acá, con seis pilotos de Alitalia con sus esposas. Y en un momento que fui a buscar algo, cuando volví, uno me dijo ‘Va ganando 3 a 0′, o 2 a 0 o 3 a 1, no me acuerdo. Y está bien dije, pero eso me hizo pensar una cosa que me permito decirla sin querer ofender, porque yo soy argentino también, pero un poco [refleja] nuestra idiosincrasia”.

Respecto a los enfrentamientos de nuestro seleccionado, el Papa recordó: “En los dos partidos, el de Holanda y el final, comienza ganando 2 a 0; 3 a 1, ah, todos felices los argentinos; nos vamos al segundo tiempo y termina ganando los dos por un penal. Por casualidad”.

Al respecto, Bergoglio señaló: “Los argentinos tenemos eso, empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura, no sé, al menos yo la tengo, de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo. Sea en lo positivo o en lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas. Es una reflexión mía en base a estas dos cosas objetivas, nada más”.

Revisión del celibato

El Papa Francisco afirmó que “sí” se podría revisar la disciplina del celibato, ya que considera a la norma de la iglesia occidental como “una prescripción temporal”.

“En la Iglesia Católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo”, planteó el pontífice durante la entrevista al ser consultado sobre el celibato.

Papa Francisco junto a Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza.

Cabe destacar que el Papa consideró que “no” cree que revisar la norma pueda hacer que más gente se sume al sacerdocio. Sin embargo, Francisco sí sostuvo que “no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar”.

“El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre”, detalló el Papa.

De este modo, en un marco en el que aseveró que “en cambio el celibato es una disciplina”, respondió que “sí, sí” podría revisarse. “De hecho todos los de la iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes”, explicó el Sumo Pontífice.

Joven desaparecida. Al papa Francisco le tocó decidir que se investigue qué sucedió con la adolescente de 15 años Emanuela Orlandi, desaparecida en el Vaticano en 1983. (AP)

En su diálogo con Infobae, el Papa también se refirió a condenar actitudes machistas. Debido a esto, Francisco agregó que “a veces el celibato te puede llevar al machismo”.

Sin embargo, en enero de 2019, en una conferencia de prensa al regreso de un viaje a Panamá, Bergoglio parafraseó una frase del santo Pablo VI: “Prefiero dar la vida antes de cambiar la del celibato”. De todos modos, Francisco sí admitió la posibilidad de alguna apertura “en las localidades más remotas”, entre las que incluyó a “las islas del Pacífico”.

Cabe mencionar que el pedido para la revisión del celibato es encabezado por la Iglesia alemana, que en su Asamblea Sinodal de esta semana votó casi por unanimidad del texto de acción “El celibato de los sacerdotes - confirmación y apertura”, incluidos 44 de los 60 obispos que participaron del denominado Sínodo de la institución germana.