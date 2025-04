"Muchos de nosotros tuvimos que vivir en el exilio, así como lo hizo San Martín. Pero nosotros tuvimos que exiliarnos en el corazón de nuestras familias, escondidos del poder de turno" destacó Caballero.

Embed - Así fue el acto de homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas

También se refirió a los difíciles momentos que debieron vivir mientras estuvieron en la isla, siendo olvidados -en primer lugar- por el Gobierno de la Junta Militar.

Acto Malvinas Mendoza 3.jfif Emocionante y espectacular homenaje a los combatientes de Malvinas en Mendoza. Foto: Marcelo Álvarez / Los Andes

"Gracias a las donaciones del pueblo argentino subsistimos allí. Gracias a eso y a alguno que otro animalito de la zona que cazamos para poder comer, aunque se nos tenía prohibido", recordó el ex combatiente. Y, al cierre de su discurso, pidió que -a futuro- se conmemore en 2 de abril en Mendoza en un único escenario y con todas las agrupaciones de combatientes juntas debajo de la bandera de Argentina.

En representación del Gobierno provincial, participó y habló la vicegobernadora Hebe Casado. Con euforia, la vicemandataria hizo hincapié en que la Causa Malvinas no pertenece al pasado de Argentina, sino al presente y al futuro.

"Durante un tiempo se condenó a las fuerzas de seguridad al olvido. Un país que no respeta a quienes lo defienden pierde el respeto de quienes lo rodean", agregó Casado. Y cerró enfatizando que las Malvinas no volverán a la soberanía nacional por inercia, sino que eso ocurrirá cuando Argentina sea una nación respetada. "¡Vivan las Malvinas, vivan nuestros héroes y viva la Patria!", concluyó.

Acto Malvinas Mendoza 4.jfif Emocionante y espectacular homenaje a los combatientes de Malvinas en Mendoza. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Los 16 mendocinos caídos en Malvinas

Antes del cierre formal del acto, se recordó con un minuto de silencio a los 16 mendocinos caídos en la Guerra de Malvinas. Ellos fueron; Miguel Alfaro, Juan Domingo Bendini, Néstor Castro, Juan Miguel Escudero, José Dante Faur, José Granado, Osvaldo Martínez, Eduardo Miguel, Gerardo Miranda, Sergio Moyano, Ibanor Navarro (todos tripulantes del ARA General Belgrano, hundido por el submarino británico Conqueror el 1 de mayo de 1982), Pedro Giacchino, Mario Hipólito González, Jorge Osvaldo García¸ Fernando Manzotti y José Daniel Vázquez.

Acto Malvinas Mendoza 2.jfif Emocionante y espectacular homenaje a los combatientes de Malvinas en Mendoza. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Música, desfile y chocolate caliente

El cierre del acto en homenaje a los combatientes de Malvinas en Mendoza contó con las bandas militares “Talcahuano” y “Brigadier General Ángel María Zuloaga”, quienes interpretaron himnos y canciones patrias, además de un carrusel musical de despedida.

Luego fue el turno del desfile militar a pie del que participaron tropas de las distintas fuerzas militares y de seguridad. Además, hubo un desfile motorizado -que se llevó la mayoría de las fotos de los presentes- y del que participaron vehículos del Ejército Argentino.

Acto Malvinas Mendoza 8.jfif Emocionante y espectacular homenaje a los combatientes de Malvinas en Mendoza. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Lo más vistoso, en tanto, fue un pasaje aéreo con aviones IA-63 Pampa, que surcaron el celeste cielo sobrevolando el acto y dejando su huella con sus presencia, además de a todos los presentes mirando hacia las alturas.

Para el cierre, la Base de Apoyo Logístico Mendoza del Ejército repartió chocolate caliente con sopaipillas.

"Nunca volví y no quiero volver"

Fausto Irusta es uno de los mendocinos que combatió en Malvinas y quien estuvo en el acto mendocino.

"No he vuelto a las islas y no quisiera volver. Sé que hay compañeros que lo han hecho, pero yo no lo haría", se sinceró Irusta, conmovido, en la previa del acto.

Acto Malvinas Mendoza 5.jfif Emocionante y espectacular homenaje a los combatientes de Malvinas en Mendoza. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

"Y lamentablemente sé que nunca vamos a recuperar las Malvinas. Ni por la vía diplomática, ni menos por otra guerra", cerró, con un tono reflexivo de dolor.