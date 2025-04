El tortugo Jorge ya recorrió 500 kilómetros en el mar y se encuentra en Uruguay.

“Argos es la empresa con la cual la Municipalidad firmó un contrato para hacer el seguimiento satelital, que trabaja con el denominado efecto Doppler. Se trata de un cambio en las longitudes de onda que se perciben cuando uno de estos instrumentos emite una señal a través de su antena, ese mensaje es recibido por el satélite, el satélite calcula una posición de dónde está, en qué lugar del planeta, la procesa y nos las envía a nosotras en un lapso de tres horas”, detalló Dassis.

Jorge nada por las costas uruguayenses

Según informaron, entre el 24 y 25 de abril de 2025, pudieron determinar que el animal está cerca de Montevideo y Piriápolis, en Uruguay. “La última posición fue ayer (por el jueves 24) a las 12 y media de la noche. Yo hice una estimación como si fuera siguiendo lineal entre posición y posición de buena calidad y lo mínimo que Jorge se desplazó y nadó fueron mínimo 470 kilómetros aproximadamente”, puntualizó.

Acerca de su desplazamiento, que es absolutamente normal para su especie, informó que desde que emprendió su viaje a la libertad siempre ha nadado en sentido norte y noreste y que luego pasa uno o dos días en un área fija para explorar, descansar y alimentarse.

Recorrido del tortugo Jorge El tortugo Jorge ya recorrió 500 kilómetros en el mar.

“Jorge ni bien volvió al ambiente marino, se tomó un tiempo para orientarse, pero está siguiendo la ruta natural. Es lo que se espera en esta época del año que hagan estas especies; subir hacia esta zona del Río de la Plata. Puede ser que pase unos días ahí y que se quede -por lo menos- hasta finales de mayo. Luego sí que continúe su ruta hacia el norte. Todos los casos que tenemos estudiados en esta zona son más de individuos subadultos y Jorge es un individuo adulto”, se explayó Laura Prosdocimi.

Los riesgos de las flotas pesqueras

Si bien Jorge es un predador, sólo estaría expuesto al ataque de un animal superior en poder como una orca o un tiburón pero por suerte ninguno de ellos nada por esas costas. Lo que sí puede, lamentablemente, representar un posible peligro para el animal son las flotas pesqueras, indicaron las expertas.

“Ayer estábamos desveladas porque Jorge estaba muy cerca de dos barcos uruguayos. Hasta ahora sabemos que ninguna de las embarcaciones lo capturó así que Jorgito sigue dando vueltas frente a Piriápolis”, dijeron aliviadas.

En esa parte del Zoom, Ulpiano les consultó acerca de cuánto tiempo se puede continuar con el monitoreo ya que el rastreador tiene una vida útil. “Lo seteamos como para tener muchas posiciones al principio, no le pusimos el seteo de temperatura para ahorrar batería. Pienso durar entre cuatro y ocho meses, es muy variable porque va a depender de cuando Jorge saque el caparazón. Él regula el uso de esto en cuanto a la batería. Tiene un sensor de conductividad y humedad, cuando sale a la superficie se prende y ahí empieza a transmitir mensajes. Cuando él se mete al agua o por ahí está con la cabeza afuera pero hunde el caparazón, ya empieza a ahorrar batería”, afirmó Mariela Dassis.

En detalle, los problemas por lo que se puede “cortar la transmisión y no saber más donde está Jorge” son el desgaste mecánico, que se rompa por algún golpe o que se llene de organismos que se pegan al sensor: “Si en algún momento la comunicación se corta, eso no quiere decir que a Jorge le fue mal. Es simplemente que ya no nos comunicamos y nos vamos a amargar pero seguro él sigue bien”.