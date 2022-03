El concejal electo de Maipú defendió su insólito video por Ucrania: “Fue comunitario, me prestaron los equipos”

Gabriel López, el concejal electo de Maipú por de la UCR, estuvo en boca de todos en las últimas horas. Si bien asume su puesto a fines de abril, comenzó a realizar tareas que visibilicen su “gestión” y arrancó grabando un llamativo video para pedir por la paz en Ucrania.

El concejal radical compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se lo ve cantando junto a payamédicos, adultos y niños pidiendo paz por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

López, en diálogo con Los Andes, aseguró que él “sintió la necesidad de hacerlo”, ya que “perdió familiares durante la pandemia por covid-19″. “Fue una batalla para todos nosotros”, justificó.

“Venimos de pasar una batalla que fue la pandemia, por eso invité a los payamédicos. Hoy en día estamos ante un tema bélico que me parece que tendríamos que tomar una postura y dar un mensaje de paz y de esperanza”, comentó.

Frente a esa situación, comenzó a reunir vecinos, asociaciones y a todos lo que se quisieran sumar en su iniciativa. “Comencé a comentarles cual era el objetivo del video”.

Gabriel López junto a los payamédicos.

Desde la comunidad boliviana hasta vecinos de varios departamentos, se reunieron en la terraza de la Legislatura y grabaron el comentado video. Cantaron “Que canten los niños” y lo acompañaron con globos blancos y banderas ucranianas.

Al ser consultado sobre por qué eligió un edificio de Capital y no de su departamento respondió: “Elegí la Legislatura por que allí es donde se juntan todos los departamentos”.

En cuanto a la edición del video y los materiales que utilizó, López comentó que recibió la ayuda de muchos amigos. “Fue muy comunitario. No utilizamos un dron, un amigo me prestó la cámara y me realizó la edición del video. Un profe de música tenía un estudio y ahí grabamos las voces”, cerró.