Docentes de la escuela hogar Eva Perón denuncian que cobran la mitad de lo que deberían

Y aunque en la práctica, incluso al momento de las exigencias y documentación requerida para trabajar en el lugar, funciona como una escuela albergue, a nivel institucional no está categorizada como tal. Es por ello que unos 50 docentes que trabajan allí denuncian estar cobrando sueldos correspondientes a escuelas tradicionales, que equivalen a la mitad de lo que deberían percibir.

Entre otras cosas, reclaman que la Dirección General de Escuelas (DGE) les está pagando como si trabajaran cuatro horas y media por día cuando, en realidad, tienen turnos de entre siete y diez horas diarias. De hecho, destacan que les exigen pasar un examen psicofísico para desempeñarse en una escuela albergue y no les permiten tomar más horas o los obligan a renunciar a ellas ya que, con la carga horaria de la escuela hogar, exceden el máximo.

"Somos una escuela albergue en todo, en las exigencias, en las responsabilidades y hasta en la carga horaria y los llamados que se hacen. Pero no lo somos al momento de que nos paguen el sueldo", reclamó un grupo de docentes en diálogo con Los Andes. "Es un mal chiste", remataron las maestras.

Docentes de la Escuela Hogar denuncian que no cobran la mitad de lo que deberían por turnos de hasta 10 horas. Foto: Archivo / Los Andes

El principal malestar es que, de acuerdo a la categoría de la escuela albergue, el básico de quienes aquí trabajan debería ser de 1,2 millones de pesos. No obstante, están cobrando, de bolsillo, entre 600.000 y 700.000 pesos.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE confirmaron a Los Andes que, efectivamente, la Eva Perón está normativamente encuadrada como "escuela hogar" y no como "escuela albergue", lo que implica diferencias en el régimen, liquidaciones y códigos.

No obstante, aclararon que están analizando casos puntuales de docentes que están cumpliendo funciones que se asemejan a la de "escuela albergue". Es por ello que confirmaron estar estudiando actualmente la creación de una normativa para adecuar la teoría con la práctica y que no queden cuadradas estas personas como en cargos de "escuela hogar" si cumplen otras funciones.

Reclamo de docentes

Quienes cumplen sus funciones durante el turno mañana y tarde en la escuela hogar Eva Perón cumplen siete horas diarias durante cinco días a la semana (35 horas semanales). En tanto, quienes se desempeñan en el turno noche están en sus puestos durante 10 horas por cuatro días (40 horas semanales).

Esta es la carga horaria que, dentro de los esquemas, corresponde a una escuela albergue. Sin embargo, legal y administrativamente hablando, para la Provincia la figura de escuela hogar no es la misma que la de escuela albergue, por lo que no corresponde entonces liquidar los sueldos siguiendo la escala de cargos en escuela albergue.

"Hemos hecho el reclamo por ventanilla y a todas nos responden lo mismo. Que es una escuela hogar y que no corresponde el acuerdo salarial de las escuelas albergues. Pero nosotras no estamos trabajando cuatro horas y media, sino que estamos con turnos de siete horas, como en las escuelas albergue", detallan las docentes consultadas por este diario.

A modo de prueba, las docentes en conflicto agregan copias donde se puede leer que, entre las exigencias que se piden para los llamados a cubrir cargos y horas en la Eva Perón, se pide un certificado de aptitud para escuela albergue. Sin embargo, la respuesta que han recibido ante cada reclamo individual es que "escuela hogar" no es lo mismo que "escuela albergue" y que no corresponde el acuerdo salarial que exigen.

"Tengo 16 años de servicio, llevo seis trabajando en la escuela hogar Eva Perón y este mes gané 700.000 pesos. Y gracias a un adicional, si no eran menos de 600.000 pesos. En una escuela de cuatro horas y media cobro más. El básico en las escuelas albergues es de 1,2 millones de pesos, y de ahí se suman ítems", destaca una de las docentes. Y agrega que hasta hace unos meses estaba con más horas en una escuela tradicional (Trabaja allí de 8 a 12:30), y luego, de 15 a 22, estaba en la Eva Perón.

"Me sacaron esas primeras horas porque me excedía en la cantidad, según la resolución. Pero, así y todo, no consideran que seamos una escuela albergue", insiste la educadora.

La respuesta de la DGE

La directora de Capital Humano del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela Nuarte destacó que la figura de "escuela albergue" está definida por un tipo de jornada diferente, además de adicionales específicos.

"La escuela Eva Perón está en análisis en este momento. Entendemos que en la práctica hay algunas funciones que se cumplen asemejadas a escuela albergue, como ocurre con el requisito de los psicofísicos puntuales. El inconveniente es que es necesario que exista una normativa que reglamente a esa escuela como 'albergue', y estamos trabajando en ella", explicó Nuarte.

En ese sentido, destacó que, de la nómina de cerca de 60 personas que se desempeña en el lugar, se analizará cuántas están cumpliendo funciones que se asemejan a 'escuela albergue' con la idea de modificar cómo están cuadradas. "Se está analizando cada caso individual y está en análisis. En breve la idea es armar una mesa técnica, porque normativamente, la escuela Eva Perón está cuadrada como escuela hogar, por eso se están analizando todos los casos", insistió la funcionaria.

Techos con filtraciones y anuncio de obras

Además de los reclamos salariales, las docentes de la escuela hogar se refirieron a algunos problemas edilicios y de funcionamiento. Concretamente, hablaron de filtraciones en los techos, con consecuencias que se agravan los días de lluvia intensa, de falta de agua en los baños y hasta del cierre de la enfermería y la reconversión de quienes aquí trabajaban para que cumplan tareas de celadores.

Desde la Subsecretaría de Infraestructura Escolar reconocieron los problemas en los techos de algunos sectores del establecimiento ubicado en el Parque y aclararon que ya estaba previsto invertir cerca de 100 millones de pesos este año para solucionar las goteras y filtraciones.

Por esto mismo es que la semana próxima se comenzará a trabajar en la reparación del techo, que incluirá la colocación de membrana asfáltica líquida en zonas puntuales (las más perjudicadas son las que cubren el comedor y algunas aulas). No obstante, el objetivo a largo plazo es hacer el recambio de todo el techo.