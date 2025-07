Constructora reconocía menos cuotas de lo que una pareja había pagado por su casa y debió pagar $35 millones

Cuando María Valentina Mailhos y Renzo Salinas -ambos de 29 años en la actualidad- comenzaron a pagar su propio departamento a comienzos de 2021 , muy probablemente no se imaginaron el dolor de cabeza que les traería esta decisión. Sobre todo porque, a más de cuatro años de aquella decisión, no tiene su propio hogar y, en el medio, debieron atravesar un ajetreado conflicto judicial .

Así las cosas, el 11 de marzo de 2023 la pareja envió una primera carta documento, que –destacan- fue respondida con evasivas y donde se negaban los datos que habían solicitado referidos al estado de cuenta. Eso sí, en ningún momento la pareja dejó de pagar las cuotas.

Sin respuestas satisfactorias, la pareja presentó una demanda en la Justicia mendocina. Fue la misma que obtuvo una sentencia favorable para con Mailhos y Salinas.

Constructora reconoció menos cuotas de lo que había pagado una pareja por una casa y debió pagar $35 millones. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo Los Andes).

“Si no hubiésemos tenido tan prolija la documentación y todo guardado y detallado, muy probablemente no hubiese terminado todo así”, resumió Valentina Mailhos a Los Andes.

“Nuestro testimonio no busca venganza. Lo compartimos con la esperanza de que pueda servirle a alguna otra familia que hoy esté viviendo una situación similar. Queremos decirles que no pierdan la esperanza, que no bajen los brazos, que no les dé vergüenza reclamar lo que les corresponde. Siempre, actuando con orden, con fe, con respeto y con convicción, se pueden lograr las cosas”, insistió.

Desde la empresa, en tanto, destacaron que al haber cumplido con el pago de lo ordenado por la jueza -pese a no compartir los argumentos técnicos del fallo-, ya dieron por cerrado el caso. Además, reafirmaron que su compromiso sigue siendo facilitar "el acceso a la vivienda para la clase media".

La casa propia: del sueño al dolor de cabeza

En enero de 2021, después de ahorrar algo de dinero, Valentina y Renzo decidieron abrir su carpeta en Natania y con la idea de concretar el sueño de la casa propia. Se acercaron a una de las oficinas comerciales de la firma, despejaron todas sus dudas y comenzaron a pagar su propio departamento.

Inicialmente, el hogar de la pareja estaba proyectado en la calle Leguizamón de Godoy Cruz, donde los jóvenes comenzaron a pagar por tres unidades: un departamento y dos cocheras. El monto inicial con el que ingresaron y comenzaron a pagar su vivienda, según destacó la mujer, fue de 600 dólares.

Constructora reconoció menos cuotas de lo que había pagado una pareja por una casa y debió pagar $35 millones. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo Los Andes).

Así fueron pagando las cuotas todos los meses, actualizadas de acuerdo al Índice de la Cámara de la Construcción. Algunas cuotas se debitaban por duplicado y en un mismo mes, aunque desde la empresa les explicaban que lo equilibrarían no debitándoles al mes siguiente.

El cambio de vivienda y los problemas con lo pagado

La pareja tenía bien en claro que, si llegaban a pagar 60% del costo total de la propiedad, tenían la posibilidad de mudarse en el instante y cancelar 40% restante para convertirse definitivamente en propietarios.

En junio de 2022 ce acercaron a las oficinas de la constructora para manifestar su intención de licitar y allí les explicaron –según repasa Valentina- que los costos de los departamentos en Godoy Cruz habían subido considerablemente. Por ello mismo les ofrecieron trasladar toda su inversión y destinarla a una casa en Maipú (desarrollada por la firma también) y con fecha de entrega para septiembre de 2025.

De acuerdo a los cálculos que llevaban documentados y anotados Renzo y Valentina, con lo que ya habían pagado por las tres unidades en Godoy Cruz, y sumando a algunos dólares que habían logrado ahorrar, la pareja se acercaban a cubrir ese 60% que les permitía mudarse a su casa.

Sin embargo, aquí fue donde se sorprendieron al confirmar que los números que ellos llevaban diferían considerablemente de los que tenía registrados la firma constructora.

“En septiembre de 2022 empezamos a pedirle a Natania la información sobre nuestro estado de cuenta. Nosotros llevábamos una planilla de Excel donde figuraba lo que habíamos pagado y hasta se simulaba lo que íbamos a pagar hasta fin de año con el índice. Pero, mientras nuestra planilla indicaba que llevábamos pagado 40% del total, en el sistema de la empresa figuraba que habíamos pagado sólo 17%”, recapituló Mailhos.

Preocupados, los futuros propietarios efectuaron insistentes reclamos a la empresa para que les brindara detalles sobre el estado de cuenta. Llegaron hasta a uno de los gerentes, quien les aseguró que recibirían esa información detallada. Pero, agregan, nunca les llegó.

Fue Facundo del Olmo el abogado que acompañó a la pareja y quien les indicó, en un principio, que enviasen una primera carta documento en marzo de 2023 para solicitar la información real del estado de cuenta y exponiendo la situación.

Constructora reconoció menos cuotas de lo que había pagado una pareja por una casa y debió pagar $35 millones. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo Los Andes).

Al no recibir la información solicitada con este primer pedido, entre abril y mayo de ese mismo año, Mailhos y Salinas –acompañados por Del Olmo- presentaron la demanda judicial.

“A partir de ese momento, desde la empresa nos ofrecieron varias veces arreglar por menos dinero del que nosotros ya habíamos puesto. Y nos dimos cuenta de que, lamentablemente, es una práctica común y que hay personas que suelen arreglar por menos”, se explayó Valentina Mailhos.

“No queríamos que nos pagaran menos y ya ni siquiera queríamos la casa. Queríamos que nos devolvieran todo lo que habíamos pagado: los pesos, actualizados al valor del Índice de la Cámara, y los dólares también actualizados. Y, a ello, sumarle lo que correspondía a daños morales y punitivos”, explicó.

Sentencia favorable para la pareja

La novela para Valentina y Renzo llegó a su fin en octubre del año pasado. En su sentencia, la jueza Gallardo ordenó que se le pagara a Mailhos y a Salinas el monto que ellos ya habían invertido en el que –supuestamente- iba a ser su vivienda.

Además, fijó una suma para los daños morales y punitivos. En total, la constructora fue sentenciada a pagarle a la pareja cerca de 35 millones de pesos, orden que terminó de cumplir en junio pasado (con los montos e intereses actualizados).

“Lo más valioso para nosotros no fue lo económico; fue recuperar nuestra dignidad, nuestra fe en la Justicia y nuestras ganas de seguir soñando. Este proceso nos enseñó a defendernos, a confiar en el orden y en la honestidad, y a nunca bajar los brazos. Tuvimos un gran equipo de abogados y escribanos, y el apoyo de nuestros amigos y familia, a quienes agradecemos eternamente”, concluyó Valentina.

El comunicado de la empresa

Consultados por Los Andes, desde la firma constructora difundieron el comunicado que se transcribe a continuación.

"Desde Construir S.A., si bien no compartimos los argumentos técnicos del fallo, en respeto por la decisión judicial, ya hemos cumplimentado el pago de la sentencia y costas correspondientes dando por cerrado el caso.

Nuestra prioridad es continuar facilitando el acceso a la vivienda para la clase media, tal como lo venimos haciendo desde hace más de 45 años de trayectoria en ocho provincias de Argentina, incluida Mendoza, donde hemos entregado más de 1.800 unidades. Nuestros 12 emprendimientos en Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén reflejan nuestro compromiso, seriedad y trayectoria".