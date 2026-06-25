25 de junio de 2026 - 08:43

Comienza la remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen de Ciudad: estos serán los cortes y desvíos

El lunes 29 de junio se iniciará la primera etapa de esta importante obra de Aguas Mendocinas, sobre la arteria que divide los departamentos de Capital y Godoy Cruz. Los trabajos se desarrollarán por tramos para minimizar el impacto en la circulación y en la actividad comercial de la zona.

Comienzan la obras de Aysam en calle Yrigoyen: habrá cambios en el tránsito y desvíos del transporte público &nbsp;

Comienzan la obras de Aysam en calle Yrigoyen: habrá cambios en el tránsito y desvíos del transporte público

 

Foto:

Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

Tras 6 meses de tareas, la calle Sarmiento de Ciudad está lista para estrenar su nueva cara que será un “revival” de este pintoresco y típico paseo en la Ciudad de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el próximo lunes 29 de junio comenzarán las obras de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen, una intervención considerada estratégica para mejorar la infraestructura vial, la seguridad y la calidad urbana en una de las principales arterias de la Capital.

Leé además

Daniel Fernández se presentó en la vertical temática de Agrifood Tech del Ciclo Pilares IA. 

Ciclo Pilares IA: Daniel Fernández habló de la integración tecnológica en el sector olivícola

Por Redacción Sociedad
Manuel Pascual Merlo se presentó en el Ciclo Pilares IA en la vertical temática de Agrifood Tech. 

Manuel Pascual Merlo en Ciclo Pilares IA: el uso de inteligencia artificial y datos en tiempo real en el agro

Por Redacción Sociedad

Con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tránsito vehicular, el transporte público y los vecinos de la zona, los trabajos se desarrollarán en siete etapas sucesivas. De esta manera, se buscará mantener alternativas de circulación mientras avanza la obra.

Primer tramo de intervención

La primera etapa comprenderá trabajos sobre calle Brasil, entre Belgrano y San Martín, y sobre Hipólito Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña.

Este sector abarca aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

Cortes de tránsito y desvíos

image

Durante esta primera fase, permanecerán totalmente cerrados al tránsito el cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, así como también la calle Brasil entre San Juan y San Martín.

Para quienes circulen hacia el sur por San Martín, el recorrido alternativo será continuar hasta calle Serú, girar hacia el oeste y luego incorporarse a República del Líbano para seguir hacia Godoy Cruz.

En tanto, los conductores que ingresen a la Ciudad por San Martín desde el sur contarán con dos opciones:

  • Girar a la izquierda por 25 de Mayo y continuar por Almirante Brown y España hacia el norte.
  • Girar a la derecha por Castellani y luego a la izquierda por Belgrano para continuar hacia el norte por San Juan.

Cambios en el transporte público

Las líneas de colectivos también modificarán temporalmente sus recorridos debido a los trabajos.

Una de las alternativas previstas será desde San Martín y Morón, continuando por Morón hacia el este hasta Rioja, luego por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, en Godoy Cruz, para retomar posteriormente la avenida San Martín.

El segundo recorrido alternativo partirá desde la rotonda de Peltier y La Pampa. Desde allí, las unidades circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano, continuarán hacia el este hasta República del Líbano y luego seguirán hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

Desde el municipio solicitaron a conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar la señalización preventiva que será instalada en la zona de obra para garantizar una circulación segura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Dra. María José Letelier Ruiz, cirujana dentista de la Universidad de Chile, en el Ciclo Pilares IA.

María José Letelier Ruiz en el Ciclo Pilares IA: la experiencia de Chile en salud digital

Por Redacción Sociedad
Héctor José Guardia se presentó en el Ciclo Pilares. 

Héctor José Guardia en el Ciclo Pilares IA: biotecnología e innovación como llaves para el futuro de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Federico Baigorria, director de Salud Digital y coordinador del Programa de Transformación Digital del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza

Federico Baigorria, en el Ciclo Pilares IA: "La tecnología debe ser un medio, no un objetivo"

Por Redacción Sociedad
Imagen del hackeo al sitio de Perfil.

Detuvieron en Madrid al hacker argentino acusado de atacar organismos y medios

Por Redacción Sociedad