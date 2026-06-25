Comienza la remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen de Ciudad: estos serán los cortes y desvíos

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el próximo lunes 29 de junio comenzarán las obras de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen, una intervención considerada estratégica para mejorar la infraestructura vial, la seguridad y la calidad urbana en una de las principales arterias de la Capital.

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Con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tránsito vehicular, el transporte público y los vecinos de la zona, los trabajos se desarrollarán en siete etapas sucesivas. De esta manera, se buscará mantener alternativas de circulación mientras avanza la obra.

La primera etapa comprenderá trabajos sobre calle Brasil, entre Belgrano y San Martín, y sobre Hipólito Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña.

Este sector abarca aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

Durante esta primera fase, permanecerán totalmente cerrados al tránsito el cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, así como también la calle Brasil entre San Juan y San Martín.

Para quienes circulen hacia el sur por San Martín, el recorrido alternativo será continuar hasta calle Serú, girar hacia el oeste y luego incorporarse a República del Líbano para seguir hacia Godoy Cruz.

En tanto, los conductores que ingresen a la Ciudad por San Martín desde el sur contarán con dos opciones:

Girar a la izquierda por 25 de Mayo y continuar por Almirante Brown y España hacia el norte.

Girar a la derecha por Castellani y luego a la izquierda por Belgrano para continuar hacia el norte por San Juan.

Cambios en el transporte público

Las líneas de colectivos también modificarán temporalmente sus recorridos debido a los trabajos.

Una de las alternativas previstas será desde San Martín y Morón, continuando por Morón hacia el este hasta Rioja, luego por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, en Godoy Cruz, para retomar posteriormente la avenida San Martín.

El segundo recorrido alternativo partirá desde la rotonda de Peltier y La Pampa. Desde allí, las unidades circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano, continuarán hacia el este hasta República del Líbano y luego seguirán hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

Desde el municipio solicitaron a conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar la señalización preventiva que será instalada en la zona de obra para garantizar una circulación segura.