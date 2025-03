Alertan por actividad sísmica en el volcán Tupungatito, ubicado en la frontera entre Mendoza y Chile

A qué lugares podría afectar una eventual erupción del volcán

Eduardo Morgado, volcanólogo y profesor de geología en la Universidad Mayor, aclaró que los recientes sismos no se han originado directamente bajo el volcán Tupungatito, por lo que no se puede afirmar con certeza que el sistema volcánico está mostrando señales de actividad. "Es importante ser muy cautos al respecto, ya que los sismos aún no han sido completamente vinculados al volcán", comentó.