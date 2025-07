Alarma por una nueva modalidad de robo: "turistas" alquilan departamentos para desvalijarlos

Sin embargo, reconoció que los controles no siempre son posibles: “Lamentablemente, en la Argentina hay muchas personas que trabajan en negro y no tienen recibo de sueldo o no son monotributistas. Son emprendedores y no tienen como acreditar el ingreso. Ahí, al propietario se le complica un poco".

En este contexto agregó: “Si te ponés muy finito con el tema de los requisitos, no se lo alquilas a nadie. Por eso acá tiene un rol importante la cintura y el olfato del propietario: mirarle las redes sociales; hablar un buen rato, porque de una conversación uno puede sacar muchísima información; preguntarle de dónde viene, por cuántos días viene”.

El otro tipo de delitos que podría ocurrir

El abogado también alertó sobre otro tipo de delitos: la utilización de viviendas alquiladas como búnkers de drogas o centros de operaciones para robos. “Tengo amigos y colegas que tienen quintas o casas en barrios cerrados y se contacta una persona a la que se la alquila por un mes o seis meses o un año y le pagan en dólares por adelantado. Y ocurre que desde el mismo inmueble empiezan a generar movimientos que derivan en ilícitos y robos que los involucra. No sabés lo que la persona puede hacer ahí o qué actividad tiene en ese tiempo que te alquiló la propiedad".

alquileres temporarios Algunas apps donde se puede alquilar de forma temporaria.

Para estos casos, recomendó firmar siempre un contrato donde quede constancia de los datos personales del inquilino y se estipule que el lugar no puede ser usado con fines comerciales. “De esa manera está cubierto el propietario ante la Justicia”.

Además, por seguridad sugirió cambiar periódicamente la cerradura o combinación de acceso, ya que muchos ladrones copian las llaves durante su estadía y regresan semanas después a robar sin forzar puertas. “De esa manera, se evitan de aparecer como sospechosos del ilícito y el propietario jamás pensaría en quién pudo desvalijarlo”.

La alerta también corre para inquilinos

Luque también advirtió sobre la otra cara del fraude: los inquilinos estafados por falsos propietarios que publican ofertas tentadoras en redes sociales o Marketplace. “Los ladrones roban fotos reales y crean perfiles falsos simulando alquilar una casa o un departamento. Entonces, al primer contacto que tienen con el cliente lo apuran diciendo que hay otros interesados atrás y que van a alquilarlo, por lo que te aseguran la prioridad si transferís de inmediato una seña”.

Y agregó: “A vos como te gustó la propiedad y el precio te cierra te apurás para no perderla y ahí cuando transferiste dinero lo perdiste porque no hay casa y todo era falso”.

Alquileres.jpg

Algunas estafas, incluso, involucran links falsos que capturan datos bancarios o secuestran cuentas de WhatsApp. Por eso, el letrado recomendó no hacer clic en ningún enlace, no dejarse apurar y verificar la autenticidad del perfil. "Tomate el tiempo para ver la casa y ver si esas fotos que te ofrecen aparecen en Google. Si figuran en otra cuenta es porque las robaron de otro perfil.

"Vas averiguando también si los seguidores de su cuenta de Instagram son reales o no, ya que se pueden comprar seguidores. Capaz la persona abrió un día antes una cuenta y al tener fines delictivos compra 70 mil seguidores. Vos creés que son reales y esa cantidad de gente te hace pensar que no hay nada raro y resulta que caíste en la trampa”, concluyó.