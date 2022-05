Así trabaja Elon Musk en su plan para iniciar la era del “viaje espacial” para todos

La exploración del espacio me parece una de las ambiciones humanas más intrigantes. Cuando miro películas o documentales sobre el tema, siempre me atrae y me asusta en partes iguales esa voluntad de algunas personas para abocar su vida a ver qué hay más allá de la Tierra, invirtiendo en algunos casos infinitas horas en investigación y, en otros, subiendo a transbordadores espaciales para salir propulsados al espacio con la incertidumbre de que todo puede salir muy bien o muy mal. Por eso, cuando vi que Netflix estrenó su documental Regreso al espacio no dudé en darle play.

Es importante aclarar que esta producción no es sobre el espacio en términos generales, sino que cuenta la historia de SpaceX, la empresa de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial fundada en el año 2002 por Elon Musk, el multimillonario empresario y programador creador de gigantes como Paypal y Tesla Motors. El documental se centra especialmente en un importante proyecto que la compañía realiza en conjunto con la NASA para enviar por primera vez a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional en una nave privada, un hecho que podría ser el precursor de los vuelos comerciales al espacio.

Si bien por momentos el documental adquiere tintes propagandísticos sobre Elon Musk y SpaceX, es muy interesante poder ver de cerca cómo los más talentosos ingenieros y científicos trabajan obsesivamente para lograr que ese ambicioso lanzamiento salga bien, y cómo dos experimentados astronautas de la NASA (Doug Hurley y Bob Behnken) se preparan para afrontar una vez más el desafío de embarcarse en un viaje al espacio.

