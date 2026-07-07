RASTRO by Huentala Wines estrena su nueva carta de invierno en el corazón de Gualtallary

El restaurante de la prestigiosa bodega de Valle de Uco renueva su propuesta gastronómica con platos diseñados para el invierno mendocino. Sabores de montaña, cocciones al fuego y el maridaje perfecto con sus vinos de altura definen la experiencia culinaria de la temporada.

Con la cordillera nevada como marco y el frío característico del Valle de Uco, RASTRO, el exclusivo espacio enogastronómico de Huentala Wines, anunció el lanzamiento oficial de su nueva Carta de Invierno. La propuesta invita a locales y turistas a refugiarse en la calidez de su salón en Gualtallary (Tupungato) para disfrutar de un menú de pasos diseñado para reconfortar el cuerpo y el alma.

Fiel a su filosofía de "dejar huella", RASTRO basa esta nueva propuesta estacional en la autenticidad de los ingredientes de montaña, las cocciones lentas al fuego y una profunda sintonía con las líneas de vinos Sombrero, Gran Sombrero y sus premiados Malbec de altura.

Cocina de terruño, fuegos y productos de estación La cocina de RASTRO para este invierno rinde homenaje a los sabores identitarios de la región a través de técnicas culinarias donde el fuego cobra un protagonismo absoluto. El nuevo menú destaca por:

Entradas con identidad: Opciones que combinan texturas y calidez, ideales para abrir el apetito, como empanadas tradicionales de entraña cortada a cuchillo, provoletas al disco con hierbas de la finca y escabeches artesanales.

Principales contundentes: Platos donde prevalecen las carnes seleccionadas y una enorme diversidad de técnicas de cocciones, resaltando platos autóctonos como carnes regionales y aromas a jarilla o los cortes premium de ojo de bife acompañados de vegetales de huerta o hasta platos de pasta de yerba mate.

Postres de autor: Creaciones que equilibran la intensidad del chocolate, los frutos secos y las mermeladas caseras, pensados para el cierre de una experiencia de montaña. Un maridaje perfecto con los vinos de Gualtallary Cada paso de la nueva carta de invierno fue celosamente estudiado por el equipo de cocina y de enología de la bodega para lograr armonías perfectas. El recorrido propone descubrir cómo los platos invernales de montaña potencian sus sabores al combinarse con etiquetas de jerarquía mundial de la casa, entre las que destacan el multipremiado Huentala Zonos Malbec, el consagrado Gran Sombrero Malbec (recientemente distinguido con 96 puntos en el International Wine Challenge - IWC) y el exclusivo Huentala Calizo, que alcanzó un puntaje superlativo de 97 puntos en el mismo certamen británico, consolidando el prestigio de Gualtallary en la alta cocina.

Almorzar en RASTRO no solo implica una experiencia sensorial en el plato, sino también una inmersión en el arte, ya que el restaurante se encuentra rodeado por el imponente parque de esculturas al aire libre de la bodega, un atractivo único en el enoturismo argentino.