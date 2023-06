Video: la reacción de Messi al ver un ingenioso cartel de un fanático chino que llamó su atención

La Selección Argentina se encuentra en China para disputar un partido amistoso contra Australia, y como era de esperar, Lionel Messi es el centro de atención de los fanáticos chinos. Durante la previa al encuentro, los seguidores desplegaron diversas tácticas para captar la atención del futbolista, pero fue un ingenioso cartel que logró su objetivo y arrancó risas a Messi y sus compañeros.

En las redes sociales, se viralizó la creativa idea de un aficionado durante la salida del equipo hacia el entrenamiento. Este fanático llevaba consigo un cartel con una foto de Mateo Messi, el hijo del capitán argentino, acompañada de un emotivo mensaje: ”Papá, mírame”. Al percatarse de esto, Messi no pudo contener la risa y la misma reacción tuvieron Marcos Acuña y Germán Pezzella, quienes se encontraban en los asientos delanteros del autobús.

El cartel que llamó la atención de Leo Messi. Foto: M30Xtra.

Lionel Messi fue confirmado como titular para el amistoso contra Australia y en este momento está disputando el partido frente a casi 70.000 espectadores que colmaron el estadio de los Trabajadores de Beijing.

La reacción de Leo Messi y el Marcos Acuña. Foto: M30Xtra.

El gesto del fanático chino con el cartel demuestra el impacto global de Leo Messi y cómo su figura trasciende fronteras. Su habilidad futbolística y carisma lo convierten en un ídolo admirado en todo el mundo, y la locura por el albiceleste en China es una prueba más de su alcance internacional.

LOCURA EN CHINA POR LA SELECCIÓN ARGENTINA:

Gastón Edul periodista de TyC Sports quedó impresionado por la fiebre albiceleste en Beijing: “No sé si habrá pasado antes, a mí no me ha tocado nunca, no pasó en Qatar. Es como si estuviésemos en Argentina. Es lo mismo cuando la selección juega en otra provincia que no sea Buenos Aires: Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan, es lo mismo, es la misma cantidad de gente”.

Luego agregó: “El hotel está todo cercado a la redonda, los jugadores se tienen que subir a los micros adentro, los jugadores no pueden salir a pasear como lo hacen casi siempre en las giras amistosas. Acá no pueden hacer nada y es por el amor que le tiene este país”.

