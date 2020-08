Video: el crudo relato de una mujer internada con Covid-19 que cuestiona la “campaña del miedo” del Gobierno

Los casos por Covid-19 en Argentina aumentan día tras día. Es por eso que desde el Gobierno Nacional decidieron tomar ciertas medidas para evitar el conglomerado de personas y así estar a salvo o mejor dicho, bajar la probabilidad de un posible contagio masivo.

Han sido varios los testimonios que surgieron de personas que han contraído el virus o que conocen a alguien que estuvo infectado. Pero pocos han repercutido tanto en la gente como el testimonio de Martha Perin. La mujer (68), periodista de profesión, compartió en facebook un conmovedor mensaje desde la clínica donde se encuentra internada en la ciudad de Buenos Aires.

Es importante destacar, que a comienzos de junio informó en su cuenta de la red social que se había contagiado el virus Covid-19 a pesar de los extremos cuidados y el estricto aislamiento que realizaba, por ser paciente oncológica.

Este domingo compartió un video de la sala de terapia intensiva de la clínica donde se encuentra internada. La periodista describe su situación de salud y luego realiza un cuestionamiento a la manera en que el gobierno impulsa la cuarentena.

“Soy fuerte, y exhibo con orgullo mi fortaleza, pero me tocó enfermarme con una cuarentena rigidísima. Me encerré en mi casa. Vivo sola”, expresó. Y luego, agregó: “En cinco meses no pude abrazar a mi mi hijo, mi nuera y mi nieto”. No soy culpable, y veo en la televisión que lo único que se hace es la campaña del miedo, y la gente se asusta.”

La periodista de 68 años relató que se encuentra internada en una clínica privada del barrio de Caballito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mostró la ayuda respiratoria que recibe a través de una cánula en la sala de Terapia Intensiva. Recordó que sobrevivió a dos cánceres, llorando insistió que siente que la publicidad hace sentir culpable a la gente. “Es inhumano lo que están haciendo”.