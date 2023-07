Una influencer aseguró que los hombres tienen que pagar las citas y dio sus motivos

Durante las citas, el tema relacionado con quién debe pagar en la primera cita sigue siendo motivo de debate. Por un lado, hay personas que defienden que el hombre debe asumir todos los gastos, otros abogan por un enfoque más equitativo y compartido. Sin embargo, Canela Bayona, una influencer colombiana, se volvió viral al dar a conocer su postura en un video de TikTok, donde explicó las razones por las que rechazaba salir con hombres que insistían en dividir los gastos equitativamente en una cita.

En el video, que superó las 400 mil reproducciones en cuestión de horas, Bayona argumentó que las condiciones económicas entre ambos géneros aún no son iguales y que eso debe tenerse en cuenta al decidir quién debe asumir los costos: “En un mundo ideal, donde los hombres y las mujeres ganaran y gastaran lo mismo, iría a mitad de precio. Pero como no es así, les voy a explicar por qué no lo hago” dijo. La influencer mencionó que los productos de cuidado personal para las mujeres son considerablemente más costosos, destacando los gastos anuales en productos de gestión menstrual y en salud y belleza. Además, señaló que los productos de higiene personal, como cremas para la piel, cuchillas de afeitar y desodorantes, son más caros para las mujeres en un 13%.

Bayona también hizo referencia a la diferencia de precios entre la ropa masculina y femenina, citando un estudio del Fashion Institute of Technology de Estados Unidos que mostraba que una camiseta femenina puede ser un 40% más cara que una camiseta masculina. Además de estas disparidades en los gastos cotidianos, la influencer mencionó la brecha salarial y la carga adicional que las mujeres a menudo deben asumir al realizar tareas domésticas.

El video generó un intenso debate en TikTok, con más de 50 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios apoyaron la perspectiva de Bayona, argumentando que el que invita debe pagar, otros expresaron puntos de vista contrarios y plantearon diferentes perspectivas sobre los gastos que ambos géneros enfrentan en las citas y en la vida diaria.

“Nadie habla de lo cara que son las PlayStation, Los juegos, winsports”, “Y encima tienes que comprar tus métodos de planificación, este video se queda corto, hay que sacar parte 2 jajaja”, “Me parece absurda esta explicación cada persona tiene sus gastos, pero el que invita paga así de fácil”, “yo si pago 50/50 siempre, ganó bien y pues ajá, no necesito a un Man que me pague mis cosas” fueron algunas de las reacciones.

SEGUÍ LEYENDO: