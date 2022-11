¿Qué ves primero? El reto visual que revela cuál es tu grado de confianza

Los test visuales permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad. Además son rápidos y entretenidos, lo que hace que podamos pasar el tiempo leyendo sobre ellos.

Estas pruebas nos sirven para conocer más sobre nuestra forma de ser y la única manera de conocer esos resultados es respondiendo qué es lo primero que llegamos a ver en la imagen.

Existen retos visuales para todos los gustos. Desde aquellos que ponen a prueba tu poder de concentración, agudeza visual e incluso inteligencia. En esta ocasión te mostraremos un desafío visual que te hará saber si sos confianzudo.

Para hacer el desafío visual, debés mirar la siguiente imagen y recordar qué es exactamente lo primero que ves. Cuando ya tengas la silueta identificada, leé las respuestas.

TEST VISUAL: MIRÁ LA SIGUIENTE IMAGEN Y RECORDÁ QUÉ VISTE PRIMERO

¿Qué ves primero? el reto visual que te dice qué tan confianzudo sos.

ESTO SIGNIFICA LO QUE VISTE EN LA IMAGEN DEL TEST: LA SOLUCIÓN

Si viste un corazón:

Sobresalís por ser una persona que disfruta del tiempo al aire libre. Amás la libertad y no prejuzgás a quienes te rodean. Preferís no generarte falsas ilusiones y te dejás sorprender con lo que te sucede día a día. No guardás rencor a quien en algún momento te hizo daño y solés perdonar con mucha facilidad.

Si viste unos pies:

Sos alguien muy selectivo con sus vínculos afectivos y por tu círculo íntimo sos capaz de dar absolutamente todo sin importar las consecuencias. Sos muy amable con todo el que se cruza por tu vida y transmitís mucha confianza. Sin embargo, entregás tu corazón a pocos. Solo algunos privilegiados conocen en profundidad tus sentimientos. Sos alguien de palabra, fiel y muy leal con sus vínculos.