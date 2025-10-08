8 de octubre de 2025 - 09:19

Qué signo del zodíaco necesita cariño más que nadie

La astrología y el horóscopo revelan cuál de los signos del zodíaco no puede vivir sin afecto y necesita sentirse querido constantemente.

Por Ignacio Alvarado

Este signo puede parecer fuerte o autosuficiente, pero en el fondo es puro sentimiento. Según la astrología, necesita que lo abracen, lo escuchen y lo hagan sentir valorado. Los signos del zodíaco más racionales suelen no entenderlo, pero su naturaleza sensible lo lleva a vivir intensamente cada emoción. El horóscopo lo presenta como un ser que ama de manera total.

image
Cuál de los signos del zodíaco es el que necesita más cariño.

No se conforma con palabras: necesita gestos, presencia y afecto constante. La astrología advierte que, cuando se siente ignorado, este signo puede volverse inseguro o incluso distante. En el universo de los signos del zodíaco, representa el corazón que late más fuerte por los vínculos emocionales. El horóscopo asegura que su felicidad está directamente conectada con el amor.

Este signo también tiene un gran instinto protector. La astrología destaca que no solo busca cariño, sino que también lo brinda en abundancia. Los signos del zodíaco más fríos pueden aprender de él cómo expresar ternura. El horóscopo afirma que su necesidad de amar y ser amado es su mayor virtud.

Cáncer: el signo que más necesita cariño

El signo del zodíaco que más necesita cariño es Cáncer. La astrología lo describe como emocional, empático y extremadamente sensible. El horóscopo señala que su mundo gira alrededor de los afectos, y que sin amor se siente perdido. Cáncer necesita sentirse cuidado para poder brillar.

image
Cuál de los signos del zodíaco es el que necesita más cariño.

Dentro de los signos del zodíaco, Cáncer es el que más busca cercanía y conexión real. La astrología sostiene que su naturaleza protectora lo lleva a volcarse completamente en quienes ama. El horóscopo indica que, cuando recibe cariño, florece; pero cuando lo pierde, se encierra en su caparazón.

