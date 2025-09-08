8 de septiembre de 2025 - 18:00

Qué significa llevarte mal con un signo en particular, según la astrología

La astrología explica que los choques entre personas están vinculados a los signos del zodíaco y su energía, algo que también refleja el horóscopo.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Llevarse mal con alguien no siempre depende solo de la personalidad individual, sino también de las energías que describen los signos del zodíaco. La astrología enseña que hay combinaciones que fluyen con naturalidad y otras que generan tensión. El horóscopo aporta herramientas para entender por qué ciertos vínculos se convierten en un campo de batalla emocional.

Cada uno de los signos del zodíaco tiene rasgos dominantes que pueden chocar con los de otros. Según la astrología, estos rasgos influyen en la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos y resolvemos conflictos. El horóscopo permite detectar estas incompatibilidades y evitar malentendidos.

image
Cuando la energía de dos signos del zodíaco es opuesta, se genera una fricción constante. En astrología, esto se interpreta como lecciones kármicas: vínculos que llegan para mostrarnos aspectos de nosotros mismos que necesitamos trabajar. El horóscopo no busca condenar estas relaciones, sino ayudar a comprenderlas.

Por ejemplo, un signo del zodíaco muy estructurado puede chocar con otro más libre y espontáneo. La astrología explica que esta tensión surge porque ambos tienen formas diferentes de encarar la vida. El horóscopo advierte que, si no hay comprensión mutua, los conflictos se intensifican.

Qué hacer si tu energía choca con la de otro signo

Si la relación con un signo del zodíaco es difícil, la astrología recomienda observar qué aspectos personales se activan en ese vínculo. El horóscopo puede servir como una guía para transformar esas diferencias en crecimiento personal.

image
Los expertos en astrología aseguran que no se trata de evitar a ciertos signos del zodíaco, sino de aprender a equilibrar las energías. El horóscopo enseña que cada vínculo, incluso los más conflictivos, tiene un propósito en nuestra vida y puede ayudarnos a evolucionar.

