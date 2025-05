Las personas de unos 60 años que sienten que se les acaba el tiempo suelen compartir estos 8 miedos silenciosos

Cuando llegás a esa etapa de la vida donde las obligaciones laborales aflojan, y tenés un poco más de tiempo para pensar en vos, también te topás con preguntas que no hacías antes. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué me queda por hacer? ¿Y si no llego? Muchos de estos temores tienen raíces profundas, y aunque parezcan personales, son compartidos por miles de personas.

Ya no estás en el trabajo, ni tomás decisiones importantes a diario. Esa sensación de "ya no soy importante" puede doler más de lo que se admite. Pero como dice la psicología, la relevancia no se pierde, se transforma. Podés ser guía, mentor, voluntario. El mundo sigue necesitando lo que sabés.

Miedo a los sueños que no se cumplieron

¿Te quedaste con ganas de aprender guitarra? ¿De viajar? “Los sueños no tienen fecha de vencimiento”, decía una amiga que arrancó a pintar a los 67. Nunca es tarde para empezar, y lo que importa no es la escala del sueño, sino el paso hacia él.

Miedo a que se apague la salud

Las rodillas que crujen, la vista que ya no es la de antes, el cuerpo que pide más pausa. A veces ese miedo al deterioro físico se vuelve una sombra. Pero como dijo Rudá Iandê, “enfrentar las creencias limitantes también es parte del cuidado personal”. Actividades suaves como el yoga o salir a caminar pueden hacer maravillas.

image.png

Miedo a quedarse solo

La soledad no grita, pero se siente. Cuando los hijos se van, los amigos se ocupan o la rutina cambia, el silencio pesa. Pero el aislamiento no es inevitable: un café con vecinos, un taller en el barrio, un grupo de lectura, incluso una videollamada pueden hacer la diferencia.

Miedo a quedarse sin plata

Después de años de laburo, la jubilación puede traer una nueva ansiedad: ¿y si no me alcanza? Aun con planificación, las subas de precios o gastos médicos generan temor. Buscar ayuda financiera, ajustar el estilo de vida y enfocarse en lo esencial puede traer alivio.

Miedo a ser una carga

Nadie quiere convertirse en una preocupación para los hijos o los nietos. Pero pedir ayuda no es sinónimo de molestar. “A lo largo de los años, ayudamos a nuestros hijos. Si un día necesitamos una mano, eso no borra todo lo que hicimos”, me dijo un amigo, y lo entendí mejor que nunca.

image.png

Miedo a quedarse atrás en un mundo que cambia rápido

Redes sociales, apps, teléfonos nuevos. Todo cambia tan rápido que podés sentir que te estás quedando afuera. Pero la curiosidad es una forma de resistencia. Aprender algo nuevo no solo te conecta, también te revitaliza. “Cuanto más aprendemos, menos intimidados nos sentimos”, decía una amiga de mi taller de escritura.

Miedo a la muerte

Es el más profundo de todos. Ya viste irse a amigos o familiares. Y ahí te cae la ficha: esto también me va a pasar. Hablarlo, escribir tus deseos, contar historias familiares o pensar en tu legado puede ayudarte a transformarlo. Como dijo Winston Churchill: “Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos nuestra vida con lo que damos”.