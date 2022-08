La tajante frase de Negro González Oro: “Trato de no juntarme con argentinos”

La partida de argentinos del país hacia el exterior en busca de mejores condiciones de vida es una tendencia que parece consolidarse con el tiempo. En ese sentido, Uruguay se volvió el destino preferido para argentinos provenientes del mundo del espectáculo o empresarial

En la lista aparecen Susana Giménez o Marcos Galperín, pero también mediáticos como el Negro González Oro, quien en las últimas horas hizo declaraciones alusivas a todos los argentinos. El conductor aseguró que “Me banco estar solo y a veces la gente me aburre. Me cuesta mucho conocer gente”, expresó en primer lugar sobre su presente.

Pero no se quedó allí con las declaraciones y fue mucho más allá al asegurar que “Trato de evitar juntarme con argentinos porque la conversación es la política, el país, la pobreza y terminamos todos amargados con mala energía. Lo que busco es tener la mejor energía posible”.

Por último, el Negro González Oro confirmó que no tiene en sus planes regresar a Argentina: “No voy a volver. Todo lo que me proponen, ya lo hice y si me fui no fue para volver”.