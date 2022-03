La queja de Laurita Fernández a la aerolínea en la que se fue de Mendoza

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña disfrutaron de los paisajes mendocinos y de las bodegas por cuestiones laborales y no quedaron exentos de rumores de que algo pasaba entre ellos. Lo cierto es que el actor chileno sigue filmando en nuestra provincia y la bailarina ya está de vuelta en su casa.

Pero no todo fue felicidad a la hora del regreso a Buenos Aires. Laurita se fue descansada y contenta de Mendoza pero todo eso quedó en el olvido cuando llegó al aeropuerto de Capital Federal y es que encontró que su valija estaba abierta.

Visita a una bodega de Luján de Cuyo.

No dudó ni un segundo en exponer su caso en Twitter y en reclamarle a Aerolíneas Argentinas por el abuso a su privacidad que habían cometido.

“No suelo quejarme por acá pero, DESASTRE Aerolíneas Argentinas”, escribió arrobando a la compañía aérea. “Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No da garantía de seguridad a sus pasajeros” completó.

Laurita Fernández se quejó en Twitter al irse de Mendoza

Inmediatamente sus seguidores compartieron sus malas experiencias similares a la de Laurita y le llevaron tranquilidad de que lo que le pasó no fue porque ella es una mujer de los medios.

¿Por qué estaba en Mendoza Laurita Fernández?

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández estuvieron juntos en Mendoza para filmar escenas de la película “Papá al rescate” en la que ambos son protagonistas junto al actor chileno Jorge Zabaleta. La ficción contará con escenarios de Santiago de Chile y nuestra provincia.

Y ya en el primer día de rodaje, los actores dieron qué hablar luego de haber salido a cenar. La blonda y el ex de la China Suárez grabaron en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, en Maipú y si bien ambos subieron muy poco contenido a sus redes sociales, quedaron deschavados por los usuarios curiosos.

Laurita junto a el equipo de la película.

Y después de la jornada laboral, ambos cenaron en uno de los restaurantes de Alejandro Vigil y tomaron vino El Enemigo para cerrar la jornada. No fueron solos sino que los acompañó todo el equipo de producción pero dieron qué hablar por el hecho de que ambos son ex de los padres de Rufina Cabré, y en su momento fueron “familia”, al estar en pareja al mismo tiempo ella con Nicolás Cabré y él con Suárez.