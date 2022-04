La contundente advertencia de Wanda Nara a Adrián Suar: “Te conozco el chamuyo”

En las últimas horas se viralizó la participación de Wanda Nara en la serie de Star+ “Los Protectores”. Allí la mediática mantiene una videollamada con con Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, donde mantiene un ida y vuelta con la estrella de Polka.

“A vos ya conozco.... conozco lo chamuyero que sos”, comenzó diciéndole la rubia al productor en la charla, que tiene como hilo conductor el rol de Wanda como representante de Mauro Icardi.

“Estamos por viajar a Europa y queríamos saber si podemos hacer un deal con vos”, le dice “El Mago”, a lo que ella contesta: “Podés dejarlo a tus compañeros que me expliquen también, porque a vos ya te conozco el chamuyo Mago”, le dice la empresaria al personaje de Suar.

“No se porqué me tira tan mala onda”, comenta Mago mientras ella le aclara que “tuviste un par de cositas desubicadas y él se defiende comentando que “fue un mal entendido”, pero luego la acusa recordándole: “vos me likeaste”. “Capaz se me fue el dedo, pero eso no te da la posibilidad de escribirme las cosas que me has escrito”, le recrimina ella.

Después de la crisis del año pasado, la pareja volvió a mostrarse unida y en familia. (Instagram).

“Te pido mil disculpas... mandale un beso a Mauro y pedile mil disculpas de parte mío”, le comenta Suar a la rubia. “Acordate que hay que tener códigos en el fútbol”, cierra Wanda.

Los protectores es una serie dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, que sigue a tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí que deben asociarse para salvar sus respectivos negocios.