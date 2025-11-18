18 de noviembre de 2025 - 09:07

El signo que siempre vuelve: por qué, según la astrología, no puede cerrar ciclos

Según la astrología, hay un signo dentro de los signos del zodíaco que jamás cierra puertas. El horóscopo explica por qué siempre intenta volver.

Por Ignacio Alvarado

En el universo de los signos del zodíaco, algunos avanzan sin mirar atrás, pero hay uno que vive atrapado entre lo que fue y lo que podría haber sido. La astrología revela que este signo tiene una manera muy particular de procesar sus emociones y, según el horóscopo, esa mezcla de nostalgia y apego lo lleva a regresar incluso cuando todo parecía terminado.

Para la astrología, este signo no soporta la idea de que una historia quede inconclusa. En la mayoría de los signos del zodíaco, cerrar ciclos es parte del crecimiento emocional, pero en él sucede lo contrario: necesita volver para revisar, entender o intentar reparar. El horóscopo lo define como un eterno buscador de señales.

Además, según los expertos de la astrología, este signo se mueve por emoción pura. A diferencia de otros signos del zodíaco que prefieren cortar de raíz, él se aferra a los recuerdos y a lo que alguna vez lo hizo sentir seguro. El horóscopo lo identifica como uno de los más sensibles.

En muchos casos, este signo regresa no por amor, sino por costumbre. La astrología afirma que tiende a idealizar el pasado y minimizar los conflictos. En los signos del zodíaco, esa tendencia es única y lo diferencia del resto. Según el horóscopo, su mayor fortaleza emocional es también su mayor obstáculo.

Cáncer: el signo que vuelve porque nunca suelta del todo

El horóscopo describe a Cáncer como el más emocional de los signos del zodíaco, y por eso su vínculo con el pasado es tan profundo. Para la astrología, este signo necesita sentir seguridad antes de avanzar, y cuando un recuerdo lo llamó, vuelve sin dudarlo.

Además, Cáncer suele regresar porque siente que siempre queda algo pendiente. La astrología explica que su sensibilidad hace que repase cada diálogo, cada discusión y cada despedida. Entre todos los signos del zodíaco, es el que más teme perder un lazo emocional.

