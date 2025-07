El signo que siempre da todo, aunque después se quede sin nada

Dentro del universo de los signos del zodíaco, hay uno que se caracteriza por su generosidad incondicional . En cualquier relación, ya sea de pareja, amistad o familiar, este signo siempre está dispuesto a darlo todo. La astrología lo describe como una persona empática, sensible y profundamente comprometida con los demás.

No mide consecuencias cuando se trata de ayudar, acompañar o apoyar. Actúa desde el corazón, aunque muchas veces eso implique quedarse sin nada para sí. El horóscopo lo ubica como uno de los perfiles más entregados del zodíaco, pero también como uno de los más propensos a sufrir desilusiones.

Este signo no sabe poner límites. Cree que el amor verdadero está en el sacrificio, y por eso se involucra sin reservas. Según la astrología , esta actitud tan desinteresada lo hace único, aunque también vulnerable a personas que se aprovechan de su buena voluntad.

Su entorno suele valorarlo, pero no siempre le retribuye de la misma manera. Aun así, este nativo no deja de insistir en cuidar y proteger a quienes ama. Dentro de los signos del zodíaco, es quien más insiste en sostener vínculos incluso cuando ya no recibe lo mismo a cambio.