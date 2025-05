El signo más vengativo del zodíaco: no olvida ni perdona

Este signo no busca el conflicto abiertamente, pero si siente que alguien le falló, puede recordar ese hecho por años. Según el horóscopo , tiene una memoria emocional tan potente que no olvida nada, ni lo bueno ni lo malo.

La astrología lo describe como intenso, emocional y muy estratega . No explota en el momento: primero observa, analiza y espera el mejor momento para "equilibrar la balanza". Es esa mezcla de inteligencia emocional y obsesión por el control la que lo vuelve temido.

Si bien todos los signos del zodíaco tienen su lado oscuro, este se destaca por su capacidad para guardar rencor. Cuando siente que lo traicionaron, no busca explicaciones ni reconciliaciones: actúa en silencio y con precisión. Su lema interno podría ser “mejor me vengo que me lamento”.