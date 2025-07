El signo más valiente del zodíaco: se anima a todo aunque esté temblando por dentro

Hay personas que, aunque sienten temor, eligen avanzar. No porque no tengan dudas o inseguridades, sino porque su naturaleza las empuja a superar los obstáculos. Dentro de los signos del zodíaco, hay uno que representa a la perfección ese coraje silencioso: se lanza aun sabiendo que puede fallar.

Según la astrología, este signo se caracteriza por tener una determinación feroz. No es que no tenga miedo, sino que prefiere no dejar que el miedo lo paralice. Por eso, muchas veces lo verás dando el primer paso, enfrentando lo desconocido o iniciando proyectos que a otros les parecerían imposibles.