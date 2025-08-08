El signo más traicionero y ventajero del zodíaco: todo está bien, hasta que te des vuelta

Según la astrología, este es uno de los signos del zodíaco que más sorprende en el horóscopo por su doble cara.

Cuál de los signos del zodíaco es el más traicionero y ventajero de todos.

En el mundo de la astrología, hay personalidades que destacan por su generosidad y otras por su carácter difícil. Sin embargo, entre los signos del zodíaco, existe uno que se lleva el premio a ser el más traicionero y ventajero de todos, un perfil que el horóscopo advierte como impredecible.

Este signo parece encantador y confiable, pero según la astrología, su simpatía es muchas veces estratégica. Los expertos en horóscopo aseguran que, dentro de los signos del zodíaco, pocos saben jugar tan bien sus cartas para salir beneficiados, incluso si eso implica dejar a otros en desventaja.

image Cuál de los signos del zodíaco es el más traicionero y ventajero de todos. En reuniones, este signo del horóscopo se muestra amable, pero si ve una oportunidad para sacar provecho, no dudará en hacerlo. La astrología lo describe como calculador y atento a cada detalle. Entre todos los signos del zodíaco, es de los que siempre tiene un “plan B” por si las cosas no salen como quiere.

En la vida personal, puede ser muy afectuoso, pero la astrología advierte que su lealtad está condicionada a sus propios intereses. Quienes lo conocen bien saben que en el horóscopo es famoso por adaptarse a cada situación para obtener ventaja.

image Cuál de los signos del zodíaco es el más traicionero y ventajero de todos. El signo revelado El signo del zodíaco que encarna este perfil es Géminis. La astrología lo presenta como el maestro de la palabra y la persuasión. Su habilidad para cambiar de postura rápidamente lo convierte en uno de los más difíciles de predecir en el horóscopo.