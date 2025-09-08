8 de septiembre de 2025 - 08:25

El signo más tacaño del zodíaco: no gasta ni aunque pueda

Según la astrología, uno de los signos del zodíaco es tan tacaño que ni el horóscopo logra justificar su falta de generosidad.

La astrología revela en el horóscopo cuáles son los signos del zodíaco más tacaños.

Por Ignacio Alvarado

La fama de Capricornio no surge de la nada. Según la astrología, este signo de tierra está obsesionado con la seguridad material. Entre los signos del zodíaco, se lo reconoce como un gran administrador, pero también como alguien que mide cada gasto como si su vida dependiera de ello. El horóscopo indica que muchas veces prioriza el ahorro antes que el disfrute.

Lo curioso es que, dentro de los signos del zodíaco, Capricornio no siempre es consciente de lo que proyecta. La astrología explica que este signo siente que gasta “solo lo justo”, aunque para los demás pueda parecer un gesto de extrema tacañería. En el horóscopo, es común que aparezca como alguien que necesita controlar todo lo relacionado con el dinero.

Por supuesto, no todo es negativo. La astrología sostiene que, a diferencia de otros signos del zodíaco más despilfarradores, Capricornio siempre tendrá un plan financiero sólido. Según el horóscopo, esa obsesión por no gastar tiene un lado positivo: la estabilidad económica a largo plazo.

El signo Capricornio y su relación con el dinero

Entre los signos del zodíaco, Capricornio es el que más teme quedarse sin recursos. La astrología afirma que su miedo al futuro lo impulsa a guardar cada moneda. En el horóscopo, se lo representa como alguien que vive bajo la consigna de “hoy ahorro, mañana disfruto”, aunque muchas veces ese mañana nunca llega.

Sin embargo, la astrología también aclara que la tacañería de Capricornio no surge de la maldad. A diferencia de otros signos del zodíaco, este signo busca sentirse seguro y protegido. El horóscopo muestra que su resistencia a gastar puede ser, en realidad, una forma de blindar su vida contra la incertidumbre.

