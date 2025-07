El signo más sociable y pesado: está en todos lados y habla con todos

La felicidad no tendrá límites en la vida de 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

No importa si es una reunión formal o un cumpleaños familiar, este signo del horóscopo siempre encuentra el modo de hacerse notar. Puede caer bien en un principio, pero su tendencia a no dejar espacio para el silencio puede resultar agotadora. A veces se vuelve “pesado” sin intención: simplemente no sabe cómo parar.