El signo más mezquino del zodíaco: le cuesta hasta prestar un cargador

En cada grupo hay alguien que no presta ni un centavo , y en el universo de los signos del zodíaco , hay uno que se lleva todos los premios a la mezquindad . Puede tener el objeto que necesitás frente a sus ojos, pero igual duda. Según la astrología , su apego por lo material no se trata solo de egoísmo: está ligado a su necesidad de seguridad.

Este signo no es malo, ni se ríe del sufrimiento ajeno. Simplemente siente que, si entrega algo suyo, corre un riesgo. Ya sea un cable, una lapicera o un abrigo, teme que el otro lo arruine, no lo devuelva o lo use “mal”. El horóscopo lo define como uno de los signos más cuidadosos con lo suyo.