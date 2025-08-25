El signo más infiel y traicionero del zodíaco: lo último que podés esperar es fidelidad

Dentro de los signos del zodíaco, la astrología y el horóscopo revelan quién es el más infiel y traicionero, el que menos respeta la fidelidad.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel y traicionero de todos.

Entre los signos del zodíaco, hay uno que tiene la fama más difícil de todas: es considerado el más infiel y traicionero, aquel del que no se puede esperar demasiado en cuanto a fidelidad. La astrología ha estudiado durante siglos las energías de cada signo, y el horóscopo actual confirma lo que muchos ya sospechaban.

Según los astrólogos, Géminis es el que ocupa este lugar poco envidiable dentro de los signos del zodíaco. Su carácter cambiante, su necesidad de vivir experiencias nuevas y su facilidad para aburrirse hacen que, en cuestiones amorosas, sea uno de los más complicados de entender. Para la astrología, esta dualidad lo vuelve encantador, pero también lo convierte en alguien poco confiable.

image El horóscopo describe a Géminis como alguien curioso, siempre en búsqueda de novedades, lo que lo lleva a tener problemas cuando se trata de compromisos largos. Si bien dentro de los signos del zodíaco aporta diversión y chispa a las relaciones, también trae consigo un alto nivel de inestabilidad. La astrología resalta que su lado social y su capacidad de seducción pueden transformarse en un arma de doble filo.

Para muchas personas, enamorarse de este signo es una experiencia intensa pero riesgosa. El horóscopo advierte que, en el terreno del amor, no se puede esperar un camino sencillo. Entre todos los signos del zodíaco, Géminis tiene la facilidad de moverse de un lado a otro sin mirar atrás, algo que la astrología asocia con su naturaleza mutable y aire de libertad.

image ¿Qué significa convivir con este signo? Quienes tienen una pareja de Géminis deben saber que la clave está en la paciencia. La astrología explica que su carácter dual lo hace vivir constantemente en contradicción, y el horóscopo confirma que nunca será sencillo mantenerlo dentro de una sola rutina. Dentro de los signos del zodíaco, es el que más necesita estímulos para no perder el interés.