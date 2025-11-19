19 de noviembre de 2025 - 08:55

El signo más infiel de todo el zodíaco: por qué cae siempre en la tentación

La astrología, los signos del zodíaco y el horóscopo revelan cuál es el signo más infiel y qué lo lleva a romper pactos aun cuando promete lealtad.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel de todos.

Para los astrólogos, la combinación de impulsividad y deseo de libertad es clave para entender por qué este signo suele ser el más inestable del zodíaco. Aunque promete compromiso, su mente cambia rápido y su necesidad de movimiento hace que la rutina le pese más que a otros. Estos rasgos, analizados desde la astrología, lo ubican en el centro de los conflictos amorosos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel de todos.

En el amor, este signo necesita sentirse desafiado constantemente. Cuando la relación cae en lo predecible, busca experiencias que lo vuelvan a activar. Los especialistas en horóscopo coinciden en que no siempre actúa desde la maldad: muchas veces sus decisiones impulsivas surgen del aburrimiento o de esa eterna necesidad de novedad tan propia de este perfil dentro de los signos del zodíaco.

Otro punto clave es su facilidad para conectar con la gente. Es carismático, sociable y tiene una curiosidad natural difícil de controlar. La astrología lo describe como alguien que vive del estímulo constante, y cuando siente que la relación no le ofrece esa chispa, la tentación aparece. Allí es donde se vuelve el signo con más fama de infiel.

Géminis: el signo que no puede con su dualidad afectiva

Entre los signos del zodíaco, Géminis es señalado como el más propenso a caer en contradicciones emocionales. Su energía mutable, según la astrología, lo lleva a necesitar variedad y movimiento permanente. En el amor, esto se traduce en cambios bruscos que el horóscopo detalla como parte natural de su dualidad interna.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel de todos.

Su mente rápida y su necesidad de estímulos lo hacen difícil de predecir. No siempre busca engañar, pero su curiosidad lo empuja a cruzar límites sin medir consecuencias. La libertad, para Géminis, pesa más que cualquier compromiso, y ese es el origen de su fama dentro del zodíaco.

