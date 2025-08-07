7 de agosto de 2025 - 09:10

El signo más impuntual y colgado del zodíaco: dice "ya llego" y todavía no salió

Según la astrología, hay un perfil entre los signos del zodíaco que vive colgado y rompe todo horóscopo con su impuntualidad.

Cuál de los signos del zodíaco es el más impuntual y colgado de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más impuntual y colgado de todos.

Foto:

Por Andrés Aguilera

En el universo de los signos del zodíaco,cada uno tiene una energía única, pero hay uno en particular que se destaca por ser el más colgado e impuntual de todos. El clásico “ya estoy saliendo” cuando todavía ni se vistió lo representa a la perfección. Para la astrología, este signo vive en su mundo y su relación con el reloj es prácticamente inexistente.

Leé además

la traicion se hara presente en la vida de 3 signos del zodiaco a partir de esta semana

La traición se hará presente en la vida de 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más seco y distante de todos.

El signo más seco y distante del zodíaco: puede que te quiera, pero no te lo va a decir

Por Andrés Aguilera

Entre los amantes del horóscopo, no sorprende que este signo tenga fama de disperso. Vive atrapado entre pensamientos, emociones, ideas y distracciones constantes. Si quedás con él a las 19:00, lo más probable es que llegue pasadas las 20:00… si es que no se olvidó directamente. Esa es su esencia: imprevisible, olvidadizo y simpáticamente irresponsable.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el m&aacute;s impuntual y colgado de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más impuntual y colgado de todos.

La astrología explica que no se trata de mala intención, sino de una naturaleza que prioriza lo que le pasa por dentro antes que los compromisos externos. Por eso, los demás signos del zodíaco suelen aprender a tenerle paciencia, aunque no siempre lo logran. A este signo no se le puede pedir eficiencia ni puntualidad: su cabeza está en otra parte.

En el horóscopo general, su energía suele ser asociada con la creatividad, la espiritualidad y la empatía, pero también con la desorganización y la evasión. Es un signo que puede perderse en sus propios pensamientos durante horas y olvidar por completo una cita, una reunión o hasta un cumpleaños.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el m&aacute;s impuntual y colgado de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más impuntual y colgado de todos.

Piscis:el signo "rey de los colgados" del zodíaco

Sí, el gran protagonista de esta nota es Piscis, el más impuntual, olvidadizo y despistado entre todos los signos del zodíaco. A pesar de que muchas veces tiene las mejores intenciones, su conexión con la realidad es tan difusa que le cuesta muchísimo cumplir con horarios y responsabilidades concretas.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el m&aacute;s impuntual y colgado de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más impuntual y colgado de todos.

Según la astrología, Piscis vive con un pie en este mundo y el otro en un plano más imaginativo y emocional. Esa dualidad hace que sea un signo profundamente sensible, pero también uno de los que más rompe la paciencia del resto. Si esperás que llegue a horario, mejor llevá un libro… o preparate para volver a llamarlo. En el horóscopo, es el campeón de la frase “ya llego”, cuando en realidad, ni arrancó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la pasion encendera la vida de 3 signos del zodiaco a partir del miercoles 6 de agosto

La pasión encenderá la vida de 3 signos del zodíaco a partir del miércoles 6 de agosto

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más traicionero y ventajero.

El signo más traicionero y ventajero del zodíaco: te acompaña, te escucha... y después se da vuelta

Por Andrés Aguilera
la desilusion amorosa golpeara la vida de 3 signos del zodiaco a partir de esta semana

La desilusión amorosa golpeará la vida de 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más torpe de todos.

El signo más torpe y atolondrado del zodíaco: vive golpeándose con todo

Por Andrés Aguilera