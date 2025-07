El signo más frío y estratega: no muestra sus emociones, ni aunque le pidas

Dentro del universo de la astrología , es el más estratega , el que siempre está pensando tres pasos más allá, incluso cuando no dice una sola palabra.

image.png

A diferencia de otros signos del zodíaco que reaccionan con rapidez o se dejan llevar por impulsos, Capricornio prefiere observar en silencio. En una discusión, no eleva la voz ni se deja llevar por el enojo. En lugar de eso, escucha, guarda información y luego actúa con una lógica impecable. Esa frialdad, en el fondo, no es desinterés: es su forma de protegerse y de asegurarse de no cometer errores emocionales.