El signo más desconfiado y celoso: siempre piensa que hay algo oculto

Entre los signos del zodíaco, hay uno que no puede evitar analizarlo todo. Desconfía de las sonrisas, los silencios y hasta de los buenos gestos. Tiene una percepción tan aguda que capta lo que otros no ven, y por eso vive en alerta. Para él, la traición es el peor de los males y la lealtad, un valor sagrado. No se entrega fácilmente y, cuando lo hace, necesita sentir que el otro también se juega entero.
Su nivel de intuición es tan alto que suele adelantarse a los hechos. Pero esa misma virtud lo lleva a imaginar escenarios que no existen. Cualquier detalle fuera de lugar puede encender sus alarmas. Por eso, quienes se vinculan con este signo deben aprender a ser claros, honestos y constantes.
Por qué se destaca este signo
Su intensidad lo distingue. En el amor, es apasionado, protector y posesivo. Si siente una mínima amenaza, aparecen los celos. No tolera compartir la atención ni soporta las medias verdades. Cuando sospecha, investiga; cuando duda, confronta. No hay término medio: o confía plenamente, o levanta un muro imposible de cruzar.
Esta actitud no surge por maldad, sino por miedo. El miedo a ser lastimado lo lleva a controlar. Pero cuando encuentra seguridad, se convierte en un compañero inquebrantable. Es profundo, leal y emocionalmente poderoso.
Este signo es Escorpio. Gobernado por Plutón, el planeta de la transformación, su naturaleza es descubrir lo oculto. No soporta las máscaras, y cuando siente que alguien le miente, se aleja sin mirar atrás. Su mirada penetrante y su silencio lo dicen todo. Si aprendiera a confiar un poco más, sería imbatible.