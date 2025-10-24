24 de octubre de 2025 - 09:09

El signo más desconfiado y celoso: siempre piensa que hay algo oculto

Este, es de los signos del zodíaco que no confía fácilmente, analiza cada gesto y vive entre la desconfianza y los celos.

Los signos del zodíaco más celosos suelen esconder su desconfianza tras su magnetismo.

Por Ignacio Alvarado

Entre los signos del zodíaco, hay uno que no puede evitar analizarlo todo. Desconfía de las sonrisas, los silencios y hasta de los buenos gestos. Tiene una percepción tan aguda que capta lo que otros no ven, y por eso vive en alerta. Para él, la traición es el peor de los males y la lealtad, un valor sagrado. No se entrega fácilmente y, cuando lo hace, necesita sentir que el otro también se juega entero.

Su nivel de intuición es tan alto que suele adelantarse a los hechos. Pero esa misma virtud lo lleva a imaginar escenarios que no existen. Cualquier detalle fuera de lugar puede encender sus alarmas. Por eso, quienes se vinculan con este signo deben aprender a ser claros, honestos y constantes.

image

Por qué se destaca este signo

Su intensidad lo distingue. En el amor, es apasionado, protector y posesivo. Si siente una mínima amenaza, aparecen los celos. No tolera compartir la atención ni soporta las medias verdades. Cuando sospecha, investiga; cuando duda, confronta. No hay término medio: o confía plenamente, o levanta un muro imposible de cruzar.

Esta actitud no surge por maldad, sino por miedo. El miedo a ser lastimado lo lleva a controlar. Pero cuando encuentra seguridad, se convierte en un compañero inquebrantable. Es profundo, leal y emocionalmente poderoso.

image

Este signo es Escorpio. Gobernado por Plutón, el planeta de la transformación, su naturaleza es descubrir lo oculto. No soporta las máscaras, y cuando siente que alguien le miente, se aleja sin mirar atrás. Su mirada penetrante y su silencio lo dicen todo. Si aprendiera a confiar un poco más, sería imbatible.

