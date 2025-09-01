1 de septiembre de 2025 - 18:00

El signo más cruel y maligno del zodíaco: disfruta verte caer cuando menos lo esperás

Dentro de los signos del zodíaco, la astrología revela quién lidera la maldad. Este horóscopo destaca al más cruel, manipulador y vengativo de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más cruel y maligno de todos.

Por Ignacio Alvarado

Cuando se habla de los signos del zodíaco, siempre aparece la duda sobre quién lleva la delantera en cuanto a oscuridad y falta de piedad. La astrología sostiene que hay un signo que parece tener un magnetismo especial para generar dolor ajeno y no sentir culpa alguna. Según el horóscopo, este signo no solo actúa con frialdad, sino que también disfruta ver cómo los demás tropiezan en su propio camino.

Este título recae en Escorpio, considerado por la astrología como el signo más cruel y maligno del zodíaco. Su capacidad de observar, analizar y luego atacar en el momento exacto es lo que lo diferencia del resto. En el horóscopo, se describe a Escorpio como un estratega nato, alguien que nunca olvida una ofensa y que puede planear su venganza durante largo tiempo. Esa sed de justicia personal muchas veces se transforma en un costado oscuro que lo hace temible.

Lo más impactante de este signo es que, de acuerdo a la astrología, Escorpio no solo castiga cuando alguien lo hiere, sino que también puede actuar simplemente por el placer de probar su poder. Para los demás signos del zodíaco, esta energía puede resultar asfixiante, ya que sienten que están ante alguien que siempre tiene un plan oculto. El horóscopo lo presenta como una persona que rara vez muestra debilidad, pero que sí detecta la de los otros con facilidad.

Quienes conviven con Escorpio saben que no es recomendable subestimarlo. En el universo de los signos del zodíaco, es el que guarda más secretos y el que maneja mejor la manipulación emocional. La astrología lo describe como alguien intenso, profundo y con un costado sombrío difícil de igualar. Según el horóscopo, su mayor arma es el silencio, que usa como antesala de una reacción que suele ser devastadora.

¿Por qué el signo Escorpio tiene esta fama?

La respuesta está en su planeta regente, Plutón, símbolo de la transformación, el poder y la oscuridad. Esta influencia, según la astrología, convierte a Escorpio en un signo con una fuerza única y en ocasiones temible. Dentro de los signos del zodíaco, se lo percibe como alguien capaz de renacer de sus propias cenizas, pero también de arrastrar a otros en su caída.

El horóscopo explica que esta naturaleza extrema lo hace tanto admirado como temido. Para la astrología, Escorpio puede ser un gran aliado, pero también el peor enemigo. Por eso, se lo considera el signo más cruel y maligno del zodíaco: aquel que, en silencio, disfruta cuando el resto pierde pie.

