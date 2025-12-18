18 de diciembre de 2025 - 07:23

El signo del zodíaco que finge no escuchar, pero registra absolutamente todo

Dentro de los signos del zodíaco, la astrología revela que hay uno que aparenta distracción, aunque su memoria es exacta, algo que el horóscopo confirma.

Cuál de los signos del zodíaco es el que finge no escuchar, pero registra absolutamente todo

Cuál de los signos del zodíaco es el que finge no escuchar, pero registra absolutamente todo

Por Ignacio Alvarado

En el universo de los signos del zodíaco, no todos reaccionan de forma evidente ante lo que escuchan. La astrología señala que existe un signo que suele parecer ausente, incluso indiferente, cuando alguien habla. Sin embargo, según el horóscopo, esa actitud es solo una fachada: en realidad, registra cada palabra con precisión.

Muchas veces se lo acusa de no prestar atención o de estar en su propio mundo. Pero la astrología explica que este comportamiento es parte de su mecanismo interno de análisis. Dentro de los signos del zodíaco, es uno de los más observadores y detallistas. El horóscopo indica que escucha más de lo que demuestra y guarda la información para el momento justo.

image
Cuál de los signos del zodíaco es el que finge no escuchar, pero registra absolutamente todo

Este signo no interrumpe ni reacciona de inmediato. Prefiere procesar en silencio, evaluar tonos, gestos y contradicciones. Para la astrología, su mente funciona como un filtro permanente. Entre los signos del zodíaco, es quien mejor recuerda conversaciones pasadas, algo que el horóscopo destaca como una de sus mayores fortalezas.

Cuando llega el momento de hablar, suele sorprender a todos. Cita frases exactas, recuerda fechas y detalles mínimos. La astrología sostiene que esta capacidad no es casual: es parte de su necesidad de control y orden. Por eso, en los signos del zodíaco, su memoria es considerada una de las más confiables, según el horóscopo.

Virgo, el signo que siempre esta atento

Virgo es el signo que mejor representa este perfil. Regido por Mercurio, posee una mente analítica y meticulosa, capaz de absorber información incluso cuando parece distraído. La astrología indica que Virgo escucha en silencio porque está evaluando. Dentro de los signos del zodíaco, es el que más datos acumula, como señala el horóscopo.

image
Cuálde los signos del zodíaco es el que finge no escuchar, pero registra absolutamente todo

Aunque no siempre responde en el momento, nunca olvida lo que se dijo. Virgo guarda cada comentario para usarlo luego de forma práctica o defensiva. El horóscopo remarca que este signo observa patrones y contradicciones con facilidad. Así, la astrología confirma que, entre los signos del zodíaco, Virgo finge no escuchar, pero lo registra absolutamente todo.

