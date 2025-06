El signo del zodíaco que deja a todos en visto sin culpa ni explicación

Si estás esperando una respuesta que nunca llega, es muy probable que la persona que te dejó en visto pertenezca a uno de los signos del zodíaco más desconectados. Aunque parezca increíble, hay perfiles que simplemente no toleran la presión de contestar al instante, y su silencio puede volverse crónico.

La astrología revela que no siempre es por maldad o desinterés. En muchos casos, se trata de personas que viven en su mundo, se dispersan con facilidad o tienen un vínculo conflictivo con el celular. Eso sí: si buscás inmediatez, este signo del zodíaco es tu peor opción.

image.png Cuál de los signos del zodíaco deja a todos en visto sin culpa ni explicación

Entre los que más se quejan de este comportamiento están quienes priorizan el contacto fluido, y no toleran la sensación de ser ignorados. Pero para este perfil, contestar no es prioridad. Y si bien puede sentirse mal por no hacerlo, su costumbre es difícil de cambiar, según señalan los análisis del horóscopo.