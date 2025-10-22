El más infiel: cuál es el signo más traicionero de todo el zodíaco

La astrología revela qué signos del zodíaco tienen más tendencia a la infidelidad y cómo el horóscopo explica sus comportamientos amorosos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.

Entre todos los signos del zodíaco, hay uno que destaca por su fama de traicionero y cambiante en el amor. La astrología sostiene que su necesidad de emoción constante lo lleva a buscar nuevas experiencias, incluso cuando ya tiene una relación estable. El horóscopo lo describe como alguien difícil de atrapar, seductor y con una curiosidad que nunca se apaga.

Este signo no soporta la rutina ni el aburrimiento. Según la astrología, necesita sentir que el vínculo le ofrece libertad, sorpresa y adrenalina. Cuando se siente atrapado o subestimado, puede mirar hacia otro lado en busca de lo que le falta. En el universo de los signos del zodíaco, es el que más se deja llevar por el impulso del momento.

image Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel. El horóscopo advierte que su infidelidad no siempre nace del desamor, sino de una necesidad de estimulación constante. Le atrae la conquista, el misterio y los juegos de palabras. Su encanto natural lo convierte en un experto en enamorar, pero también en confundir. La astrología explica que, aunque no siempre busca herir, sus acciones pueden dejar cicatrices profundas en quienes confían ciegamente.

Aun así, su dualidad lo vuelve fascinante: puede ser el más divertido y magnético del zodíaco, pero también el más difícil de descifrar. Para este signo, la línea entre la fidelidad y la tentación es muy delgada, y suele cruzarla sin pensarlo dos veces.

El signo más infiel y traicionero: Géminis El horóscopo señala a Géminis como el signo más infiel y traicionero de todos los signos del zodíaco. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la mente inquieta, los geminianos necesitan variedad, movimiento y estímulo. La astrología afirma que su naturaleza cambiante los hace irresistibles, pero también poco predecibles.