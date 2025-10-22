22 de octubre de 2025 - 09:08

El más infiel: cuál es el signo más traicionero de todo el zodíaco

La astrología revela qué signos del zodíaco tienen más tendencia a la infidelidad y cómo el horóscopo explica sus comportamientos amorosos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Cuál de los signos del zodíaco más dulce de todos.

Más romántico: cuál es el signo más dulce del zodíaco

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más vago de todos.

Cuál es el signo más vago y perezoso de todo el zodíaco

Por Ignacio Alvarado

Este signo no soporta la rutina ni el aburrimiento. Según la astrología, necesita sentir que el vínculo le ofrece libertad, sorpresa y adrenalina. Cuando se siente atrapado o subestimado, puede mirar hacia otro lado en busca de lo que le falta. En el universo de los signos del zodíaco, es el que más se deja llevar por el impulso del momento.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el m&aacute;s infiel.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.

El horóscopo advierte que su infidelidad no siempre nace del desamor, sino de una necesidad de estimulación constante. Le atrae la conquista, el misterio y los juegos de palabras. Su encanto natural lo convierte en un experto en enamorar, pero también en confundir. La astrología explica que, aunque no siempre busca herir, sus acciones pueden dejar cicatrices profundas en quienes confían ciegamente.

Aun así, su dualidad lo vuelve fascinante: puede ser el más divertido y magnético del zodíaco, pero también el más difícil de descifrar. Para este signo, la línea entre la fidelidad y la tentación es muy delgada, y suele cruzarla sin pensarlo dos veces.

El signo más infiel y traicionero: Géminis

El horóscopo señala a Géminis como el signo más infiel y traicionero de todos los signos del zodíaco. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la mente inquieta, los geminianos necesitan variedad, movimiento y estímulo. La astrología afirma que su naturaleza cambiante los hace irresistibles, pero también poco predecibles.

image
Cu&aacute;l de los signos del zod&iacute;aco es el m&aacute;s infiel.

Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.

Cuando Géminis siente que una relación perdió emoción, busca nuevos desafíos emocionales o intelectuales. No siempre se trata de una infidelidad física: su mente y su corazón pueden estar en otro lado mucho antes de que lo admita. Según la astrología, este signo no soporta sentirse controlado y, aunque puede amar con intensidad, su deseo de libertad suele ganar la batalla.

A pesar de su fama, el horóscopo recuerda que si Géminis encuentra a alguien que lo estimule y respete su independencia, puede ser tan fiel como apasionado, demostrando que incluso el más traicionero del zodíaco tiene un lado que busca amor verdadero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el más cabezón y testarudo de todos.

Cuál es el signo más cabezón y testarudo de todo el zodíaco

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más desconfiado de todos.

El más desconfiado: cuál es el signo que sospecha hasta de su propia sombra

Por Ignacio Alvarado
Detrás de esa distancia se esconde un rasgo muy característico de su personalidad en este signo del zodiaco.

Ni abraza ni acaricia: cuál es el signo del zodiaco más apático de todos

Por Redacción
Cuál de los signos del zodíaco es el más vengativo.

El más vengativo: cuál es el signo que nunca olvida una traición

Por Ignacio Alvarado