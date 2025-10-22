El más infiel: cuál es el signo más traicionero de todo el zodíaco

Entre todos los signos del zodíaco, hay uno que destaca por su fama de traicionero y cambiante en el amor. La astrología sostiene que su necesidad de emoción constante lo lleva a buscar nuevas experiencias, incluso cuando ya tiene una relación estable. El horóscopo lo describe como alguien difícil de atrapar, seductor y con una curiosidad que nunca se apaga.
Este signo no soporta la rutina ni el aburrimiento. Según la astrología, necesita sentir que el vínculo le ofrece libertad, sorpresa y adrenalina. Cuando se siente atrapado o subestimado, puede mirar hacia otro lado en busca de lo que le falta. En el universo de los signos del zodíaco, es el que más se deja llevar por el impulso del momento.
image
Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.
El horóscopo advierte que su infidelidad no siempre nace del desamor, sino de una necesidad de estimulación constante. Le atrae la conquista, el misterio y los juegos de palabras. Su encanto natural lo convierte en un experto en enamorar, pero también en confundir. La astrología explica que, aunque no siempre busca herir, sus acciones pueden dejar cicatrices profundas en quienes confían ciegamente.
Aun así, su dualidad lo vuelve fascinante: puede ser el más divertido y magnético del zodíaco, pero también el más difícil de descifrar. Para este signo, la línea entre la fidelidad y la tentación es muy delgada, y suele cruzarla sin pensarlo dos veces.
El signo más infiel y traicionero: Géminis
El horóscopo señala a Géminis como el signo más infiel y traicionero de todos los signos del zodíaco. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la mente inquieta, los geminianos necesitan variedad, movimiento y estímulo. La astrología afirma que su naturaleza cambiante los hace irresistibles, pero también poco predecibles.
image
Cuál de los signos del zodíaco es el más infiel.
Cuando Géminis siente que una relación perdió emoción, busca nuevos desafíos emocionales o intelectuales. No siempre se trata de una infidelidad física: su mente y su corazón pueden estar en otro lado mucho antes de que lo admita. Según la astrología, este signo no soporta sentirse controlado y, aunque puede amar con intensidad, su deseo de libertad suele ganar la batalla.
A pesar de su fama, el horóscopo recuerda que si Géminis encuentra a alguien que lo estimule y respete su independencia, puede ser tan fiel como apasionado, demostrando que incluso el más traicionero del zodíaco tiene un lado que busca amor verdadero.