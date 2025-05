Cuál de los signos del zodíaco es el que mas vuelve con su ex: aunque lo niegue

Cuando hablamos de amores pasados, algunos signos del zodíaco tienen la capacidad de cortar de raíz y seguir adelante sin mirar atrás. Pero hay uno en particular que, por más que lo niegue, siempre termina volviendo con su ex . La astrología lo identifica como alguien emocional, nostálgico y apegado a los recuerdos.

Este signo no solo idealiza las relaciones, sino que muchas veces cree que lo mejor ya pasó. Por eso, cuando se siente solo o sensible, vuelve a mirar hacia atrás. Según el horóscopo, no lo hace por debilidad, sino porque necesita sentirse seguro y entendido. Y, ¿quién mejor que un ex para eso?