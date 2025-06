Cuál es el signo menos querido de todo el zodíaco

En el universo de los signos del zodíaco , hay perfiles que encantan y otros que generan cierto rechazo. Aunque cada signo tiene su encanto, hay uno que destaca por ser el menos querido. Ya sea por su actitud dominante, sus modos tajantes o su intensidad, este, muchas veces no deja lugar a medias tintas: o lo amás, o lo esquivás.

La astrología no busca señalar a nadie como “el malo de la película”, pero sí reconoce que algunos comportamientos pueden ser más difíciles de tolerar. Hay signos que tienden a generar más simpatía, mientras que otros despiertan miradas desconfiadas o hasta comentarios negativos. Y en este caso, hablamos de ese signo que más críticas se lleva en reuniones, amistades y vínculos.

image.png

¿Por qué Escorpio es el signo menos querido?

Según la astrología, Escorpio no es malo: simplemente es extremo. Todo lo vive con intensidad, y eso incluye las emociones negativas. No tolera la traición, no perdona fácilmente y su nivel de exigencia puede cansar a quienes lo rodean.