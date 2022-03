¿Cuál es el signo más fabulador del zodíaco?

Ser una persona con facilidad para inventar cosas fabulosas es un don que las ubica como fabuladoras y muchas veces no es su culpa ser así, sino que los astros determinan casi todas las características de personalidad. Muchas nos asemejan y otras nos diferencian.

Quienes estarán bajo la lupa en este horóscopo son los nativos del signo más fabulador del zodíaco, esos que inventan excusas para no ir a algún lugar o no hacer determinada cosa. Tienen una mayor tendencia a esquivar su responsabilidades inventando cualquier pretexto para no hacerse cargo.

Tauro, el signo más fabulador del zodíaco

Cuando a una persona del signo de Tauro le sale algo mal y es culpa suya, se hará la víctima de manera inmediata.

Lo más común de los taurinos es intentar hacer que todo el mundo recuerde los momentos en los que la vida los trató mal. Acto seguido, intentará que otro ser se lleve todas las culpas.

Tauro y Géminis, los dos signos más fabuladores del zodíaco (Imagen ilustrativa / Web)

El objetivo de un Tauro será alguien que no esté presente en el lugar del hecho para así poder defenderse.

Géminis, el otro signo más fabulador del zodíaco

Los nacidos bajo el signo de Géminis tienen dos caras y una parecería estar siempre mintiendo porque así se defiende a la hora de excusarse.

No les interesa decir ni inventarse mentiras creíbles ni planean lo que van a decir; lo que les interesa y buscan es que cuando se los culpe de algo, puedan cambiar el foco de atención. Quieren que las personas se olviden rápidamente de lo sucedido.