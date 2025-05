Cuál es el signo más ansioso e impaciente de todo el zodíaco

En la dinámica del día a día, algunas personas parecen no poder quedarse quietas. Siempre con la mente acelerada, pendientes del próximo paso o imaginando diez escenarios al mismo tiempo. En el mundo de los signos del zodíaco , esta ansiedad permanente tiene una explicación que va más allá de la personalidad: está escrita en las estrellas.

La astrología sostiene que ciertos signos tienen una energía más intensa que otros. Algunos son pacientes, reflexivos y saben esperar. Pero otros, por más que lo intenten, se desesperan cuando las cosas no salen como quieren. Y en ese grupo hay uno que se lleva el primer puesto en cuanto a ansiedad e impaciencia.

Esta hiperactividad mental hace que los nacidos bajo este signo no soporten la rutina ni las demoras. En el plano emocional, también pueden mostrarse inestables: un mensaje que no llega o una respuesta demorada puede alterarles el ánimo. Para la astrología, esta ansiedad no es debilidad, sino una característica ligada a su gran curiosidad e inteligencia.