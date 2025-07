No todos los signos son igual de apasionados, sensibles o intuitivos, y eso puede notarse mucho al momento de un beso.

El beso no solo es una muestra de afecto, también revela cuánto conecta una persona con su propio cuerpo y con el del otro.

En cambio, ciertos signos de aire y tierra pueden mostrar una actitud más racional o contenida que, en algunos casos, puede jugar en contra del momento.

Cuáles son los signos del zodíaco con menos química al besar

De acuerdo con astrólogos especializados, hay signos que tienden a reprimir su deseo o priorizar otros aspectos del vínculo por sobre el contacto físico. Estos patrones pueden influir en la calidad de sus besos.

Uno de los puntos clave es la capacidad para soltarse y dejar fluir la conexión. Cuando eso no ocurre, el beso puede sentirse frío, mecánico o directamente incómodo.

La astrología identifica con claridad cuál es el signo que más suele tener estas dificultades.

Cuál es el signo del zodíaco que peor besa, según la astrología (2)

En este sentido, los expertos coinciden en que el signo que peor besa es Virgo. Su carácter meticuloso, su dificultad para relajarse y su foco en el control hacen que, muchas veces, no logre disfrutar del momento con libertad.

Esto no significa que no pueda mejorar, pero sí que no suele destacarse de manera natural en este aspecto.

El segundo peor signo para besar, según la astrología

En segundo lugar se encuentra Capricornio, otro signo de tierra, que muchas veces prioriza lo mental y estructurado por sobre la emoción.

Si bien puede ser un gran compañero en otras áreas, al momento de besar puede resultar algo distante o poco expresivo, sobre todo en los primeros encuentros.

Ambos signos comparten la tendencia a la rigidez, lo cual puede jugar en contra de un gesto tan íntimo y emocional como el beso.

Sin embargo, es importante recordar que cada persona es única y que los signos del zodíaco ofrecen apenas una guía general basada en el mapa astral.