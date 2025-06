Cuál es el signo del zodíaco que más gasta en ropa

Según expertos en horóscopo , no solo le gusta la ropa: necesita que combine, que hable por él o ella, y que se adapte a su humor del día. No usa cualquier cosa ni se pone lo primero que encuentra. Su apariencia es casi una extensión de su personalidad, y por eso puede gastar sin culpa.

image.png Cuál de los signos del zodíaco es el que más gasta en ropa.

Este signo no solo se distingue por su buen gusto, sino por su necesidad constante de cambiar, actualizar y experimentar con su look. Los astros indican que su regente está asociado al placer estético, al arte y a lo superficial, pero no en tono peyorativo, sino en términos de sensibilidad por lo bello.