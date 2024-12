Villarruel se defendió de las críticas de Milei: “No manejo los sueldos del Senado”

La vicepresidenta Victoria Villarruel desmintió haber autorizado nuevos aumentos de sueldo para la Cámara de Senadores, como la acusó el presidente Javier Milei en los últimos días, y aseguró que no cobra aguinaldo y que su salario “está congelado desde el año pasado”.

A través de su cuenta de X, la titular del Senado respondió un comentario de un usuario que la responsabilizaba por cobrar aguinaldo y de habilitar incrementos salariales a los legisladores. “Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado”, aclaró.

“No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”, sostuvo la funcionaria en respuesta a uno de los comentarios originados de un mensaje que publicó por Noche Buena.

La titular del Senado respondió un comentario de un usuario que la responsabilizaba por cobrar aguinaldo (Foto captura X)

Ante la posibilidad de que las dietas de los representantes provinciales pasara de 4.500.000 a más de 9.000.000 millones de pesos en febrero, el mandatario fue consultado por el periodista Alejandro Fantino el accionar de la titular de la cámara en lo que definió como una potencial intervención.

“Podrías pedirle a tu vice que haga algo para que no se suban la guita”, le sugirió, a lo que el jefe de Estado respondió: “Dice que no puedo hacer nada. No sé. Martín (Menem) hace. Qué sé yo”.

De esta forma, el libertario hizo referencia al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien logró frenar los aumentos en las dietas que evaluaban los legisladores al remarcar que “les recortó un montón de privilegios”.

No es el primer comentario de Milei sobre el tema. En los últimos días, en el marco de la cena anual de la Fundación de Federalismo y Libertad, celebrada en Tucumán, el Presidente optó por profundizar la tensión con quien supo ser su compañera de fórmula.

“Desde que asumimos no nos aumentamos el sueldo, como sí lo hicieron en la Cámara de Senadores”, se jactó. Días después, Villarruel hizo eco de las acusaciones.