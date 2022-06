Video: Roberto García Moritán fue a una marcha en el Obelisco y los piqueteros lo echaron a los gritos

Roberto García Moritán fue increpado por un grupo de piqueteros cuando se acercó a una protesta organizada por el Polo Obrero. En sus redes sociales, el marido de Pampita publicó un video en donde se lo veía tomándose fotos y conversando con las mujeres que estaban en la marcha. En un momento, un grupo reducido de personas se le acercó y le pidió que se retirara del lugar.

En su cuenta de Twitter explicó la situación: “Ésto me pasó hoy en el corte de la 9 de julio: decenas de mujeres se acercaron a contarme sus problemas y pedir fotos. A los CEOs de la pobreza no les gustó nada y me echaron a los gritos mientras a ellas las agredían por haberme escuchado”.

En el video, se puede observar que el legislador les pidió que no se pusieran violentos y remarcó que solo se había acercado para dialogar con los presentes y escuchar sus reclamos, detalla TN.

En otro descargo que hizo en Twitter, señaló: “¿Saben por qué pasa ésto? Porque los CEOs de la pobreza viven de vender que son los únicos que se interesan por los pobres. No quieren que nadie ayude, resuelva o escuche. Si se acaba la pobreza, se les acaba el curro. Acá quedaron expuestos”.

Tras las declaraciones de Cristina Kirchner en el plenario de la CTA en relación a los movimientos sociales y los planes sociales, mujeres de distintas organizaciones piqueteras convocaron a concentrarse en el Obelisco bajo el lema: “Cristina Kirchner, con nosotras no”.

En la grabación que compartió García Moritán se lo puede ver conversando y tomándose fotos hasta que unas personas se le acercan y le reclaman: “Nadie escucha a nadie acá. ¿Qué querés escuchar? Vos sos un antipiquetero”. En la misma línea, una mujer le dijo: “No tenés vergüenza. Tomatela de acá”.