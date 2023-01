Toma fuerza un nuevo conflicto en el Gobierno: Tolosa Paz salió a contestarle a “Wado” De Pedro.

El nuevo conflicto interno que se desató en el gobierno nacional tomó fuerza en las últimas horas cuando la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió al cruce de su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro por los trascendidos que circularon con duras críticas hacia el presidente Alberto Fernández.

“No me queda muy claro si es una información en off del ministro, del entorno del ministro o si efectivamente fueron declaraciones del propio ministro. Así que creo que es un buen momento para aclarar si esto es un trascendido mediático y utilizado para algún sentido. Es un buen momento para que el ministro “Wado” de Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no ocurrió”, dijo la funcionaria.

Toloza Paz se adentró así en un conflicto que en la víspera trató de minimizar la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, al afirmar que se comunicó con De Pedro y éste no le expresó ningún malestar con el presidente, tal como circuló en los medios de comunicación.

Lo cierto es que allegados a Wado, el representante de Cristina Kirchner en el gabinete nacional, promovieron con trascendidos las fuertes críticas contra el Jefe de Estado. Dijeron que el ministro se enojó y quedó dolido porque Fernández no lo convocó a una reunión que mantuvo con su par brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva y referentes de organizaciones de Derechos Humanos.

“Alberto omitió invitarlo porque lo ve como un competidor para las próximas elecciones”, señalaron y consideraron que “mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya no tener códigos”.

Tolosa Paz, que integra el reducido grupo de albertistas, no esquivó esa frase. “Creo que si hay falta de códigos, en todo caso es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno”, replicó en declaraciones a la prensa que realizó al término de un acto en Mar del Plata.

Y redobló la apuesta: “Si no nos sentimos en esa conducción comprendidos y (no estamos) de acuerdo, deberíamos dar un paso al costado, eso es lo que hace cualquier hombre y mujer de bien”.

El contrapunto representa un capítulo más en la ya extensa novela de desencuentros y tensiones entre Alberto Fernández y los sectores identificados con Cristina Kirchner. De Pedro se convirtió en la punta de lanza de las críticas que la Vicepresidenta lanzó contra la gestión y hasta encabezó la encerrona que los funcionarios kirchneristas le hicieron al Jefe de Estado, con la presentación masiva de sus renuncias, para que modifique el Gabinete tras la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones del año pasado.

El ministro del Interior ganó protagonismo en los últimos tiempos y afianzó su vínculo con los gobernadores, lo que generó cierto malestar en el entorno de Alberto Fernández y de aquellos no cristinistas con aspiraciones presidenciales.