Siete intendentes tendrán mayoría de dos tercios en sus concejos deliberantes

Las elecciones del último domingo definieron cómo será el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso de la Nación y en la Legislatura provincial para los próximos años. Pero además, la votación determinó cómo será la nueva composición de los 18 concejos deliberantes de Mendoza, con la renovación de la mitad de sus integrantes. Siete intendentes afrontarán la segunda parte de sus mandatos con un escenario más que favorable ya que tendrá una mayoría de dos tercios en sus respectivos cuerpos legislativos municipales.

El inapelable triunfo electoral de Cambia Mendoza (CM) a nivel provincial tuvo su correlato en los departamentos, donde las listas del frente fueron las más votadas en 14 comunas, mientras que el Frente de Todos (FdT) se impuso en las cuatro restantes.

Los resultados obtenidos en las categorías de concejales dejarán al espacio integrado por la UCR, el Pro y sus aliados con mayoría en 13 concejos deliberantes, los 12 donde gobiernan más Maipú, donde el oficialismo peronista perdió de forma abultada en las urnas. Por su parte, en el resto de los municipios administrados por el justicialismo se mantendrá la hegemonía entre los ediles.

Asimismo, si bien hubo una fuerte tendencia en toda la provincia a la polarización entre las dos fuerzas más votadas, en cinco comunas diferentes terceras fuerzas lograron representación parlamentaria.

Intendentes con supermayoría

Los jefes comunales que tendrán una mayoría especial de dos tercios en sus concejos deliberantes en los próximos años son los radicales Ulpiano Suárez (Capital), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Marcelino Iglesias (Guaymallén), Daniel Orozco (Las Heras), Héctor Ruiz (Junín), el dirigente del Pro Sebastián Bragagnolo (Luján de Cuyo) y el peronista Martín Aveiro (Tunuyán). Este escenario les permitirá tener un control absoluto sobre el cuerpo y aprobar ordenanzas sin sobresaltos e incluso autorizar pedidos de endeudamiento sin el aval opositor.

En cuatro departamentos del Gran Mendoza y uno del Este el frente Cambia Mendoza logró superar el 50% de los votos. Esto se tradujo en la obtención de la gran mayoría de las bancas de concejales en disputa.

En Capital, Luján, Godoy Cruz y Guaymallén los oficialismos lograron hacerse con 5 escaños, mientras que el Frente de Todos se quedó con el restante en los cuatro casos. De esta manera, la composición de los respectivos concejos deliberantes quedará con 9 ediles de CM y 3 del FdT, salvo por el caso de la Ciudad donde la relación será 10 a 2.

En Junín la distribución fue de 4 lugares para CM contra 1 del FdT y el cuerpo quedará integrado por 8 concejales oficialistas y 2 peronistas.

Por el lado de Las Heras el reparto de bancas quedó en 4 para CM y 2 para el FdT dejando un concejo con una mayoría de 8 ediles para la fuerza gobernante y 4 representantes justicialistas.

A su vez, un solo intendente peronista contará con una supermayoría en el organismo parlamentario municipal y será Martín Aveiro que tendrá 7 ediles afines y 3 opositores. Tras los comicios del último domingo el FdT logró meter 3 concejales y CM los 2 restantes.

Stevanato complicado

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, será el único jefe comunal de la provincia que afrontará la segunda parte de su mandato con una mayoría opositora en su Concejo Deliberante.

La contundente derrota sufrida por el FdT en este departamento le significó la obtención de solo 2 escaños de concejales, mientras que el triunfador CM cosechó 4. En este sentido, el bloque opositor contará con 7 ediles y el oficialista con 5.

Desde el entorno del dirigente peronista señalaron que no está preocupado por este escenario adverso, ya que confía en poder alcanzar consensos con la oposición. “No creemos que vayan a ser irrespetuosos de la institucionalidad y pretendan ocupar la presidencia del Concejo, que siempre está en manos de los oficialismos. Esperamos confiados que mantengan posturas sensatas y no quieran cruzar esa línea”, expresaron a Los Andes.

Matías Stevanato le pidió la renuncia a todo el gabinete de Maipú tras la derrota en las elecciones del último domingo.

En tanto, desde el radicalismo maipucino advirtieron que no tienen planeado ir por la conducción del cuerpo, pero la situación se resolverá cuando se produzca el recambio de representantes.

Por su parte, la primera reacción Stevanato tras el revés en las urnas fue pedirle la renuncia a todo su gabinete para organizar un nuevo equipo de gobierno para esta nueva etapa.

Panorama general

En San Martín, el triunfo de CM le asignó 4 bancas de concejales a este frente, mientras que el FdT obtuvo 2. Así, el espacio del intendente radical Raúl Rufeil ampliará su mayoría en el Concejo, con 7 ediles oficialistas y 5 peronistas.

La mayoría de CM también se consolidó en Tupungato, donde el frente se quedó con 3 de los 5 escaños en juego. Los otros 2 se repartieron entre el FdT y el Partido Federal (PF) que tuvo un muy buen desempeño electoral en esta comuna y se ubicó como la tercera fuerza. De esta manera, el oficialismo contará con 6 ediles en el cuerpo parlamentario, mientas que el FdT tendrá 3 y el PF el restante.

Siguiendo en el Valle de Uco, en San Carlos, el intendente Rolando Scanio, referente de Unión Popular y aliado de CM, logró reponerse del susto de las PASO de septiembre y remontar el resultado adverso para conseguir una victoria en las generales.

En este departamento se produjo la mayor distribución de bancas entre diferentes espacios, ya que cuatro fuerzas consiguieron representantes en el Concejo. CM obtuvo dos lugares, el Partido Verde, que dio la sorpresa saliendo segundo, logró uno, el FdT otro y el partido municipal Nuevos Rumbos otro. En este sentido, el organismo legislativo quedará con 6 concejales oficialistas, 2 peronistas, 1 de Nuevos Rumbos y 1 del Partido Verde.

Pese a la derrota electoral del FdT en San Rafael el último domingo, el jefe comunal Emir Félix logró mantener la mayoría peronista en su Concejo. Las 6 bancas que se ponían en juego se repartieron equitativamente entre el victorioso CM y el frente justicialista. De manera tal que el oficialismo continuará con 7 representantes y el bloque opositor liderado por la UCR seguirá con 5.

En Lavalle, Santa Rosa y La Paz los comicios fueron ganados por el peronismo, que gobierna en las tres comunas. Esto se tradujo en un reparto de 3 bancas para el FdT y 2 para CM en todos los casos, dejando los concejos deliberantes con la misma proporción de fuerzas, es decir 6 ediles del PJ y 4 opositores. Cabe aclarar que en Santa Rosa 3 pertenecen a CM y una al Partido Demócrata (PD).

Otra sorpresa electoral tuvo lugar en Rivadavia, donde en la categoría de concejales la segunda fuerza más votada fue el Partido Verde, que llevaba como cabeza de lista al ex intendente radical Ricardo Mansur, hoy enemistado con el actual jefe comunal Miguel Ronco.

El oficialismo logró imponerse en las urnas pero alcanzó la misma cantidad de bancas de ediles que el segundo espacio: dos para cada uno. En tanto, la restante fue para el FdT que quedó tercero. En este sentido, el Concejo quedará compuesto por 5 representantes de CM, 3 del FdT y 2 del PV.

Yendo al sur provincial nos encontramos con que Malargüe y General Alvear tuvieron el mismo reparto de escaños entre las fuerzas que compitieron. CM consiguió 2 lugares, el FdT 1 y el Partido Federal 1, consolidándose como tercera fuerza en ambas comunas. En tanto, también contarán con la misma proporción de representantes en los respectivos concejos. Los dos oficialismos tendrán 5 ediles y habrá 4 peronistas y uno del PF en cada cuerpo.

Solo en 6 municipios habrá representación de terceras fuerzas

Tras los comicios del último domingo se redujo la cantidad de concejos deliberantes con representación para las terceras fuerzas y se consolida la tendencia que dejó una Legislatura provincial prácticamente bifrentista.

A partir del año que viene, cuando se renueven las bancas de ediles, en solo 6 municipios habrá representación parlamentaria para las terceras fuerzas. Se trata del Partido Federal que tendrá sitios asignados en Tupungato, Alvear y Malargüe; y del Partido Verde que ingresó a los cuerpos de Rivadavia y San Carlos. Y también el PD cuenta con una representante en Santa Rosa, que tiene mandato hasta 2023.

Actualmente los diferentes espacios con autonomía de Cambia Mendoza y el Partido Justicialista cuentan con escaños en 9 departamentos, incluyendo el caso de Santa Rosa nombrado anteriormente.

En Las Heras, Guaymallén , Maipú y Lavalle hay integrantes del Frente de Izquierda. En Capital un concejal lidera la agrupación Servir, que formó parte de Vamos Mendocinos. En San Martín un edil es del Partido Federal.

En tanto, en Rivadavia y Junín el Partido Intransigente (PI) tiene representantes en los concejos y en Godoy Cruz Protectora. Sin embargo, hay que aclarar que estos dos espacios formaron parte del Frente de Todos en la última elección.